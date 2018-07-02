逆水寒快速获取装备技巧是什么 逆水寒怎么快速获取装备

逆水寒上线了一段时间了，很多玩家都不知道很多的操作小技巧吧，那么接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！1

大家期待已久的游戏逆水寒已经正式公测了，这首一款全新的游戏，可能很多玩家都不太了解这款游戏，很多新手玩家也都有在问逆水寒游戏怎么快速获取装备呢?下面小编将会为大家带来逆水寒快速获取装备的方法和技巧，一起来看看吧!

逆水寒怎么快速获取装备

其实在逆水寒这款游戏中快速获取装备的方法其实一点也不难，首先的话就是各种装备的副本，这个就比较简单了，然后就是做主线任务boss，这个方法呢，就是非常常见的了，而主要装备的来源就是需要玩家去参加一些关于逆水寒画皮妖僧的活动，还有野外boss，不过野外boss的话就是一需要人多而且输出要高，这个方法呢主要就是大公会的福利，而且也许还能爆出极品装备，还是非常不错，相当厉害的哦!这就要看运气的啦!

逆水寒快速获取装备方法

不仅仅是以上的方法哦，小编接下来会为大家介绍另外的方法，首先是玩家交易，这个方法的话就主要就是交易了，玩家与玩家之间的交易，不用进行绑定。还有挖宝也是其中的方法之一，挖宝呢是有条件的，需要三个玩家或者以上进行组队，才有可能开出珍贵宝箱，据说挖宝会挖出凌神锋副本。最后还有一个方法就是百炼装备，据悉仗剑行和武林风云录在一起会产出百炼令，而这个百炼令是有很大用处的，可以用百炼令合成百炼紫装。

关于逆水寒快速获取装备

以上就是小编今天为大家带来的详细的关于逆水寒快速获取装备的各种方法了，不知道大家看懂了没有，学会了没有呢?逆水寒这款游戏还没公测的时候就一直备受大家的关注和期待，现在公测了，也是非常的火爆，很多玩家都纷纷表示游戏非常不错，是一款非常有特色而且很好玩的游戏，还没有预约逆水寒的玩家们，如果感兴趣的话就快去玩的试试看吧!