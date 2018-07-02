云裳羽衣再见天渊普通6-1怎么搭配 云裳羽衣存疑求解普通6-2完美搭配方案

《云裳羽衣》是腾讯推出的一款唯美古风换装养成手游。游戏中玩家可以选择的搭配方案其实有比较多的，本文我们就为小伙伴们分享再见天渊普通6-1完美搭配方案。这一关的挑战难度还是有的，值得小伙伴来学习哟!

云裳羽衣再见天渊普通6-1完美搭配方案

属性：英气 风雅 端庄 华丽 保暖

头发：岁郁发(4-1普通)

衣裳：岁郁衣(3-8普通)

袜子：岁郁袜(商店 7023金币)

鞋子：岁郁鞋(3-9普通)

腰饰：剑摧朔风重剑(商店 183祈玉)

手持：岁郁炉(4-1普通)

特殊：玄武真冥光(商店 30419金币)

头饰：岁郁冠(商店 7803金币)

《云裳羽衣》这游戏中目前关卡开放到了第六关，这里我们就为朋友们分享名为“存疑求解”的这一关普通难度通关完美搭配方案，希望下面的内容你会用得上!

云裳羽衣存疑求解普通6-2完美搭配方案

属性：温婉 风情 华丽 风雅 保暖

tag：五曜星君

头发：晨星绾(5-10普通)

衣裳：晨星衣(5-10普通)

袜子：晨星环(商店 9736金币)

鞋子：晨星鞋(6-1普通)

6-2 晨星套装 ps:发衣鞋前面关可以掉 饰品在商店里买 买够一套就行了 完美

耳饰：岁郁珰(商店 8568金币)

面饰：千机影面具(服装进阶)