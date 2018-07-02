逆水寒什么加速器比较好 逆水寒需要加速器吗

逆水寒上线也有一段时间了，那么很多玩家在玩的时候都会感到卡卡的，那么用什么加速器比较好呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

逆水寒目前已经在6月29日正式开启了不删档内测，服务器一度成排队状态，非常火爆，那么逆水寒用什么加速器好?逆水寒需要加速器吗?一起去了解一下吧。

逆水寒需要加速器吗?

逆水寒加速器也不是强制性的，因为是国内开发出的游戏，服务器也是在国内，但是因为游戏人数众多，难免会出现卡顿等服务器的问题，所以加速器就能享受到专属的VIP加速通道，让游戏的的流畅度得到非常好的提升，所以大家在玩逆水寒中可以让加速器让你在游戏中更加舒心。

逆水寒用什么加速器好?

目前国内上免费和要钱的也是蛮多的，因为小编个人不崇尚要钱的加速器，所以推荐下免费的加速器吧，目前稳定好用的当属UU加速器了，它是网易开发的加速器，游戏也是网易出品，采用的是网易自主研发的引擎，你说是不是要用，而且他能有效的解决在游戏中出现的网游延迟及掉线、卡顿等问题，在使用节点也是很多的，在网友的反应状态上看，排队时间段、广告也是很少的，目前支持的游戏虽然少了点，但是也是在非常努力的优化和上线中，这些都不是很重要的，重要的是永久免费，对于长时间游戏的玩家来说可想而知，可以省去一大笔费用，而且逆水寒游戏是比较需要RMB的，总的来说小编推荐UU加速器。