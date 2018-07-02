瑞典vs瑞士哪只队伍厉害？瑞典对瑞士首发阵容预测

2018世界杯瑞典对瑞士的比赛将于明日22:00进行，很多球迷很都关注这场比赛的首发阵容，下面请跟着91手游网小编来看看瑞典对瑞士首发阵容预测吧！

瑞士vs瑞典

比赛时间：北京时间7月2日晚22:00点

比赛地点：圣彼得堡体育场

比分预测

瑞典1:1瑞士(瑞士点球大战胜出)

实力对比

在大胜墨西哥之后，赛前并不被看好的瑞典队，以一个平民阵容奋力拿下了小组第一，成为了这届杯赛最令人感到意外的球队之一。

老队长格兰奎斯特领衔的后防线，在整个小组赛阶段，都有非常稳定的发挥，前场的两位老射手贝里和托伊沃宁，尽管没有伊布的才华，却也用自己的勤勉，为球队做出了很大的贡献。

这支球队秉承了瑞典足球一贯的风骨——你可以击败我，却休想轻而易举地令我臣服。

他们的对手瑞士队，则延续着过去几届大赛里稳定的表现，以E组次名的身份进入了淘汰赛。他们在面对巴西队的比赛里，同样是顶住了对手下半场的轮番冲击，令本届杯赛的头号热门仅仅在首场中收获了一个平局。

在过去连续参加的4次世界杯中，瑞士队3次从小组突围，这也是继西班牙对俄罗斯，以及克罗地亚对丹麦之后，本届杯赛1/8决赛里所产生的第三组“欧洲内战”。瑞士晋级又一次迎来破冰之战。

和墨西哥一样，瑞士队也将会迎来自己的又一次破冰之战，在世界杯历史上，“钟表王国”还从未突破过淘汰赛首轮。

1954年世界杯1/4决赛(当时只有16队，1/4决赛是淘汰赛首轮)，作为东道主的他们，以5比7负于邻居奥地利，这也是世界杯史上单场进球的纪录。

1994年世界杯1/8决赛，瑞士队以0比3大败给西班牙无缘八强;2006年，他们与乌克兰队0比0战平，在点球大战中败北。

2014年，在与阿根廷队争夺八强席位的战斗中，梅西加时赛最后时刻长途奔袭助攻迪马利亚得分，也令瑞士整场的努力化为泡影。

此次相遇，或许是一场极为有趣的比赛，也是1/8决赛迄今为止，实力最接近的一场较量，胜负实在难以预料。

瑞士vs瑞典历史战绩

瑞典队

世界杯参赛次数：11次

世界杯最好成绩：1958年世界杯亚军、1950年世界杯季军、1994年世界杯季军

世界杯参赛时间：1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、1994、2002、2006

FIFA排名：18

2017年11月13日，瑞典国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第12次参赛。

瑞士队

2006年世界杯，瑞士打入十六强，并且创造了单届世界杯0失球的记录;

2014年世界杯，瑞士打入十六强;

2016年欧锦赛，小组赛首轮，瑞士1-0击败阿尔巴尼亚。八分之一决赛中，瑞士1-1战平波兰，但点球大战被淘汰;

2018年世界杯预选赛中，瑞士2-0击败葡萄牙取得开门红，并且获得五连胜。最新FIFA排名瑞士高居第5位。

世界杯参赛次数：8次

世界杯最好成绩：1934、1938、1954年进入8强

世界杯参赛时间：1934、1938、1954、1962、1966、1994、2006、2010、2014

FIFA排名：8

2017年11月12日，瑞士国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格。

瑞典队23人大名单

门将：1-罗宾-奥尔森(哥本哈根)、23-诺德菲尔特(斯旺西)、12-卡尔-约翰-约翰松(甘冈)

后卫：2-卢斯蒂格(凯尔特人)、3-林德洛夫(曼联)、4-格兰奎斯特(克拉斯诺达尔)、5-马丁-奥尔森(斯旺西)、6-奥古斯丁森(不莱梅)、14-赫兰德(博洛尼亚)、16-克拉夫特(博洛尼亚)、18-扬松(利兹)

中场：7-塞巴斯蒂安-拉尔森(赫尔城)、8-埃克达尔(汉堡)、10-福斯贝里(莱比锡)、13-斯文松(西雅图海湾人)、15-希列马克(热那亚)、17-维克多-赫拉森(克拉斯诺达尔)、19-马库斯-罗赫登(克罗托内)、21-杜尔马兹(图卢兹)

前锋：9-马库斯-贝里(阿尔艾因)、11-圭德蒂(阿拉维斯)、20-托伊沃宁(图卢兹)、22-特林(华斯兰比华伦)

瑞典国家足球队球队主帅：扬尼·安德松

瑞典阵容打法

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。

虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

在2018俄罗斯世界杯上，瑞士3战1胜2平积5分，以E小组第二的身份出线。

瑞典阵容打法

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

在缺少了伊布这样的大中锋后，安德松以推进力更强以及速度更快的高效防守反击为主，同时凭借福斯贝里等人的突破能力完成对对手的杀伤。

瑞典队目前的实力，杀入8强不是一件容易的事，但对于这支青年军而言，能够再一次创造奇迹，已经是一个不小的进步，球队的目光依然放在未来。

瑞士战术打法

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

瑞士队如果想要提高世界杯的成绩，必须要在进攻端有所突破，尤其是有瑞士梅西之外的沙奇里，将会成为瑞士进攻的重要发起点。两年前的欧洲杯赛场上，沙奇里打入技惊四座的倒钩射门，久久难以忘怀。如今，沙奇里的个人能力依然是瑞士队攻坚的利器，无论是速度、盘带、边路突破以及中路的突破，沙奇里都会是敌人难以防守的梦靥。

瑞士队另一核心当属来自阿森纳中场的扎卡，扎卡成名已久，曾经率领瑞士U17夺得世青赛冠军。强硬的防守让扎卡成为对手不想突破的针对点，不过扎卡更加擅长用传球串联、组织中场的攻防。令人担心的是，扎卡过于积极的防守态度，往往会招致对手不满，吃牌成为了家常便饭，这或许会成为对手针对的点。

瑞士队的防线一老一新，非常均衡。

老的指的是来自尤文图斯后防核心利希施泰纳，来到34岁的利希施泰纳依然是场上的防守核心，并且在尤文的防守体系中长年磨练，必然会给瑞士国家队带来更加的经验加成。新的是来自AC米兰的里卡多-罗德里格斯，罗格里格斯有着非常强的定位球能力，并且在AC米兰的传中能力得到展现，关键时刻也会要求罗格里格斯积极的插上助攻，帮助球队攻城拔寨。

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

瑞士预计首发

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

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