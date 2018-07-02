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世界杯巴西对墨西哥谁比较厉害 世界杯巴西对墨西哥谁会赢

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:58:12| 编辑：透透的

2018俄罗斯世界杯巴西对战墨西哥的比赛相信很多球迷都比较关注，那么这场比赛谁会赢呢？接下来就与91单机小编一起来分析吧！！！

大家比较关心的世界杯巴西对墨西哥预测比分多少呢?来一起看看巴西对墨西哥哪个厉害呢?

世界杯巴西对墨西哥预测比分多少 巴西对墨西哥哪个厉害

世界杯巴西对墨西哥预测比分多少

2018世界杯巴西对墨西哥比分结果预测：3:1或3:0

目前双方实力上的差距还是有点大，因此在这次的交锋中，仍旧看好墨西哥的16强宿命得到延续，而巴西作为夺冠的最大热门，理应在这场对决中更加看高一线。

世界杯巴西对墨西哥预测比分多少 巴西对墨西哥哪个厉害

巴西对墨西哥哪个厉害

墨西哥队此次真是有惊无险，在瑞典队打进第二球之后，德国队的一个进球便足够把墨西哥送回家。然而，他们最终还是幸运地留在了世界杯，从而延续了连续七届世界杯进入淘汰赛的纪录。不过，当他们的对手变成巴西队时，这也意味着他们极有可能连续第七次被挡在八强大门之外。

巴西和墨西哥曾在上一届世界杯就曾相遇，当时墨西哥队在小组赛中以0比0逼平了东道主巴西，成就了一场很精彩的0比0。而此前更是有过高达30场以上的交锋记录，虽然墨西哥也常常令巴西队感受到压力，但巴西的胜率依旧要高的多。此外，淘汰赛毕竟不同于小组赛，墨西哥中前场缺乏绝对强点的顽疾，在面对巴西队优秀的后防线时将会异常致命。

从接连的几场比赛可以看到，整个巴西队已经渐入佳境!核心球员内马尔尽管没有取得进球，但他犀利的突破和传球威胁巨大。其他队友们也是如此，在2比0击败塞尔维亚的比赛里，除了极其短暂地陷入过混乱之外，巴西队对局面的掌控能力令人赞叹。总的来说，内马尔领衔的巴西攻击群，其破坏力，显然绝非墨西哥的任何一个小组对手可比。

看完这篇文章有何感受？

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