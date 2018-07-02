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逆水寒游戏黑屏有声音是怎么回事 逆水寒游戏黑屏有声音原因是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:56:43| 编辑：透透的

逆水寒游戏上线已经有一段时间了，那么有的玩家发现游戏黑屏有声音是怎么回事呢？为什么会黑屏？具体原因是什么？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

由网易出品的游戏逆水寒已经正式公测了，相信很多玩家都已经迫不及待的体验了一番，但是有不少玩家反馈称逆水寒游戏有时候会卡屏甚至还会出现黑屏的现象，那么逆水寒游戏黑屏有声音怎么办呢?来一起看看逆水寒黑屏有声音解决方法。

逆水寒游戏黑屏有声音怎么办 逆水寒黑屏有声音解决方法

逆水寒游戏黑屏有声音怎么办

逆水寒公测之后，不少玩家表示称游戏可能存在一些问题，但是又不知道是什么原因，比如说会卡屏，也有出现服务器连接失败的情况，这些情况确实非常影响到玩家的游戏体验，今天小编为大家带来的是关于逆水寒游戏黑屏而且还有声音的这个问题，有玩家表示逆水寒游戏中会出现黑屏有声音的情况，不知道遇到这种情况了应该怎么办呢?想要了解逆水寒游戏黑屏有声音方法的就请往下看。

逆水寒游戏黑屏有声音怎么办 逆水寒黑屏有声音解决方法

逆水寒黑屏有声音原因

当玩家们在逆水寒游戏中遇到了黑屏而且有声音的情况时。就先看看游戏的画面，可以从游戏画面中看到不是电脑黑屏而是游戏黑屏，并且游戏的文本还是存在的。那么为什么会发生这种游戏黑屏而且有声音的情况呢?原因其实很简单，就是电脑的显卡比较低，带不动游戏啦!那么应该怎么解决这个问题呢?

逆水寒游戏黑屏有声音怎么办 逆水寒黑屏有声音解决方法

逆水寒黑屏有声音解决方法

想要解决逆水寒游戏黑屏而且还有声音的这种情况，首先最直接也是最简单的方法就是重新加载逆水寒游戏进行尝试，如果重新加载尝试之后还是继续黑屏有声音的，那就需要更换一下电脑的显卡驱动了，把电脑的显卡驱动重新更新一下，确定一下自己的电脑是不是能带动逆水寒这款游戏，如果电脑带不动的话，就需要更新一下啦!希望大家能在游戏中有一个不错的游戏体验，祝大家游戏愉快!

看完这篇文章有何感受？

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