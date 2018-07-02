绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个比较好 绝地求生刺激战场qbz95和M416伤害哪个高

相信很多玩绝地求生刺激战场都不知道qbz95和M416哪个比较好用，哪个伤害高，接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

在游戏中是大家比较常用的枪械之一，在游戏中也是比较常见的，那么绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个更好?qbz95和M416谁伤害高?

绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个更好?

对于新上线的qbz95来说，想必不少玩家还比较陌生，对于稳定和伤害来说还拿捏不准，M416一直是玩家们常用的步枪枪械，而且需要的配件也很多，这就两难了。QBZ95步枪需要的配件比起M416要少一个，其他在枪口、弹夹、握把上面都是差不多的，M416就是多了一个枪托而已，这就相当于多了一个寻找资源的时间点，弹匣容量上都是一致的，初始是30发，加上扩容弹匣可以达到40发，在数据中伤害和威力以及枪械属性中也是大同小异的，其实都是不错的步枪选择，适合自己使用的才是最好的。

qbz95和M416谁伤害高?

在游戏中qbz95和M416步枪都是使用5.56的子弹，在威力上和伤害上两者之间也是不分上下，各有所长，对于新手来说，小编更加推荐QBZ95，因为它在寻找配件上更快的集齐，而M416比较耗时间一点，从其稳定性和各方面数据上来看更加适合玩家们的选择。