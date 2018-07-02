91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏资讯> 正文

绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个比较好 绝地求生刺激战场qbz95和M416伤害哪个高

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:54:47| 编辑：透透的

相信很多玩绝地求生刺激战场都不知道qbz95和M416哪个比较好用，哪个伤害高，接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

在游戏中是大家比较常用的枪械之一，在游戏中也是比较常见的，那么绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个更好?qbz95和M416谁伤害高?

绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个更好?

绝地求生刺激战场qbz95和M416哪个更好 qbz95和M416谁伤害高

对于新上线的qbz95来说，想必不少玩家还比较陌生，对于稳定和伤害来说还拿捏不准，M416一直是玩家们常用的步枪枪械，而且需要的配件也很多，这就两难了。QBZ95步枪需要的配件比起M416要少一个，其他在枪口、弹夹、握把上面都是差不多的，M416就是多了一个枪托而已，这就相当于多了一个寻找资源的时间点，弹匣容量上都是一致的，初始是30发，加上扩容弹匣可以达到40发，在数据中伤害和威力以及枪械属性中也是大同小异的，其实都是不错的步枪选择，适合自己使用的才是最好的。

qbz95和M416谁伤害高?

在游戏中qbz95和M416步枪都是使用5.56的子弹，在威力上和伤害上两者之间也是不分上下，各有所长，对于新手来说，小编更加推荐QBZ95，因为它在寻找配件上更快的集齐，而M416比较耗时间一点，从其稳定性和各方面数据上来看更加适合玩家们的选择。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号