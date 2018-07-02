瑞典vs瑞士2018世界杯谁会赢？瑞典vs瑞士阵容分析

瑞典对瑞士2018世界杯的比赛将于明日22:00进行，很多球迷很都关注这场比赛的输赢情况，下面请跟着91手游网小编来看看瑞典vs瑞士阵容分析吧！



瑞士vs瑞典

比赛时间：北京时间7月2日晚22:00点

比赛地点：圣彼得堡体育场

比分预测

瑞典1:1瑞士(瑞士点球大战胜出)

实力对比

在大胜墨西哥之后，赛前并不被看好的瑞典队，以一个平民阵容奋力拿下了小组第一，成为了这届杯赛最令人感到意外的球队之一。

老队长格兰奎斯特领衔的后防线，在整个小组赛阶段，都有非常稳定的发挥，前场的两位老射手贝里和托伊沃宁，尽管没有伊布的才华，却也用自己的勤勉，为球队做出了很大的贡献。

这支球队秉承了瑞典足球一贯的风骨——你可以击败我，却休想轻而易举地令我臣服。

他们的对手瑞士队，则延续着过去几届大赛里稳定的表现，以E组次名的身份进入了淘汰赛。他们在面对巴西队的比赛里，同样是顶住了对手下半场的轮番冲击，令本届杯赛的头号热门仅仅在首场中收获了一个平局。

在过去连续参加的4次世界杯中，瑞士队3次从小组突围，这也是继西班牙对俄罗斯，以及克罗地亚对丹麦之后，本届杯赛1/8决赛里所产生的第三组“欧洲内战”。瑞士晋级又一次迎来破冰之战。

和墨西哥一样，瑞士队也将会迎来自己的又一次破冰之战，在世界杯历史上，“钟表王国”还从未突破过淘汰赛首轮。

1954年世界杯1/4决赛(当时只有16队，1/4决赛是淘汰赛首轮)，作为东道主的他们，以5比7负于邻居奥地利，这也是世界杯史上单场进球的纪录。

1994年世界杯1/8决赛，瑞士队以0比3大败给西班牙无缘八强;2006年，他们与乌克兰队0比0战平，在点球大战中败北。

2014年，在与阿根廷队争夺八强席位的战斗中，梅西加时赛最后时刻长途奔袭助攻迪马利亚得分，也令瑞士整场的努力化为泡影。

此次相遇，或许是一场极为有趣的比赛，也是1/8决赛迄今为止，实力最接近的一场较量，胜负实在难以预料。

瑞士vs瑞典历史战绩

瑞典队

世界杯参赛次数：11次

世界杯最好成绩：1958年世界杯亚军、1950年世界杯季军、1994年世界杯季军

世界杯参赛时间：1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、1994、2002、2006

FIFA排名：18

2017年11月13日，瑞典国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第12次参赛。

瑞士队

2006年世界杯，瑞士打入十六强，并且创造了单届世界杯0失球的记录;

2014年世界杯，瑞士打入十六强;

2016年欧锦赛，小组赛首轮，瑞士1-0击败阿尔巴尼亚。八分之一决赛中，瑞士1-1战平波兰，但点球大战被淘汰;

2018年世界杯预选赛中，瑞士2-0击败葡萄牙取得开门红，并且获得五连胜。最新FIFA排名瑞士高居第5位。

世界杯参赛次数：8次

世界杯最好成绩：1934、1938、1954年进入8强

世界杯参赛时间：1934、1938、1954、1962、1966、1994、2006、2010、2014

FIFA排名：8

2017年11月12日，瑞士国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格。

瑞典队23人大名单

门将：1-罗宾-奥尔森(哥本哈根)、23-诺德菲尔特(斯旺西)、12-卡尔-约翰-约翰松(甘冈)

后卫：2-卢斯蒂格(凯尔特人)、3-林德洛夫(曼联)、4-格兰奎斯特(克拉斯诺达尔)、5-马丁-奥尔森(斯旺西)、6-奥古斯丁森(不莱梅)、14-赫兰德(博洛尼亚)、16-克拉夫特(博洛尼亚)、18-扬松(利兹)

中场：7-塞巴斯蒂安-拉尔森(赫尔城)、8-埃克达尔(汉堡)、10-福斯贝里(莱比锡)、13-斯文松(西雅图海湾人)、15-希列马克(热那亚)、17-维克多-赫拉森(克拉斯诺达尔)、19-马库斯-罗赫登(克罗托内)、21-杜尔马兹(图卢兹)

前锋：9-马库斯-贝里(阿尔艾因)、11-圭德蒂(阿拉维斯)、20-托伊沃宁(图卢兹)、22-特林(华斯兰比华伦)

瑞典国家足球队球队主帅：扬尼·安德松

瑞典晋级之路回顾

在2018俄罗斯世界杯上，瑞典3战2胜1负积6分，以F小组第一的身份出线。

瑞典阵容打法

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。

虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

在缺少了伊布这样的大中锋后，安德松以推进力更强以及速度更快的高效防守反击为主，同时凭借福斯贝里等人的突破能力完成对对手的杀伤。瑞典队目前的实力，杀入8强不是一件容易的事，但对于这支青年军而言，能够再一次创造奇迹，已经是一个不小的进步，球队的目光依然放在未来。

瑞典核心介绍

在伊布拉希莫维奇以及伊萨克松等老将退出国家队后，缺少顶级球星坐镇的瑞典队反而更加团结。目前，莱比锡红牛队的中场核心福斯贝里以及俄超克拉斯诺达尔队的格兰奎斯特是这支瑞典队的领军人物。福斯贝里的突破能力和创造力都是瑞典队不可或缺的，福斯贝里也将是埋伏在瑞典锋线双子星托伊沃宁以及贝里身后又一个致命杀伤武器。

瑞士队23人大名单

门将：布尔基(多特蒙德)、希茨(奥格斯堡)、索默(门兴格拉德巴赫);

后卫：朱鲁(汉堡)、埃尔维迪(门兴格拉德巴赫)、拉克鲁瓦(圣埃蒂安)、朗(巴塞尔)、利希施泰纳(尤文图斯)、姆班杰(图卢兹)、沙尔(霍芬海姆)、威德默(乌迪内斯);

中场：贝赫拉米(沃特福德)、泽马伊利(博洛尼亚)、G-费尔南德斯(雷恩)、E-费尔南德斯(西汉姆联)、弗鲁勒(亚特兰大)、沙奇里(斯托克城)、斯托克尔(柏林赫塔)、扎卡(阿森纳)、祖贝尔(霍芬海姆);

前锋：德尔米奇(门兴格拉德巴赫)、穆罕穆迪(勒沃库森)、塞费罗维奇(法兰克福)。

瑞士晋级之路回顾

在2018俄罗斯世界杯上，瑞士3战1胜2平积5分，以E小组第二的身份出线。

瑞典阵容打法

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

在缺少了伊布这样的大中锋后，安德松以推进力更强以及速度更快的高效防守反击为主，同时凭借福斯贝里等人的突破能力完成对对手的杀伤。

瑞典队目前的实力，杀入8强不是一件容易的事，但对于这支青年军而言，能够再一次创造奇迹，已经是一个不小的进步，球队的目光依然放在未来。

瑞士战术打法

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

瑞士队如果想要提高世界杯的成绩，必须要在进攻端有所突破，尤其是有瑞士梅西之外的沙奇里，将会成为瑞士进攻的重要发起点。两年前的欧洲杯赛场上，沙奇里打入技惊四座的倒钩射门，久久难以忘怀。如今，沙奇里的个人能力依然是瑞士队攻坚的利器，无论是速度、盘带、边路突破以及中路的突破，沙奇里都会是敌人难以防守的梦靥。

瑞士队另一核心当属来自阿森纳中场的扎卡，扎卡成名已久，曾经率领瑞士U17夺得世青赛冠军。强硬的防守让扎卡成为对手不想突破的针对点，不过扎卡更加擅长用传球串联、组织中场的攻防。令人担心的是，扎卡过于积极的防守态度，往往会招致对手不满，吃牌成为了家常便饭，这或许会成为对手针对的点。

瑞士队的防线一老一新，非常均衡。

老的指的是来自尤文图斯后防核心利希施泰纳，来到34岁的利希施泰纳依然是场上的防守核心，并且在尤文的防守体系中长年磨练，必然会给瑞士国家队带来更加的经验加成。新的是来自AC米兰的里卡多-罗德里格斯，罗格里格斯有着非常强的定位球能力，并且在AC米兰的传中能力得到展现，关键时刻也会要求罗格里格斯积极的插上助攻，帮助球队攻城拔寨。

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

瑞士预计首发

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

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