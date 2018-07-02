世界杯克罗地亚4-3丹麦赛事回顾 克罗地亚对丹麦赛事分析

2018俄罗斯世界杯16强已经结束了，那么很多小伙伴会问有哪些队伍晋级了。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

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克罗地亚对丹麦完整赛事回放

比赛开始仅1分钟，约根森就为丹麦取得了进球，比赛第4分钟，克罗地亚凭借曼朱基齐的推射将比分扳;下半场双方双方僵持始终未能攻破对手的球门。加时赛莫德里奇错失点球，双方保持1-1的比分来到点球大战。最终拉基蒂奇锁定胜局，克罗地亚4-3淘汰丹麦，晋级2018俄罗斯世界杯八强。

比赛开始仅1分钟，丹麦队大力手抛球，禁区的混战，约根森低射破门，丹麦1-0领先克罗地亚。

第4分钟，克罗地亚的右路传中，后卫挡了一下，折射到曼朱基齐脚下，曼朱基齐小禁区轻松推射破门，克罗地亚1-1丹麦扳平了比分。

第10分钟，克罗地亚右路进攻，福萨里科横敲，丹麦队的犯规，克罗地亚获得一个禁区线上的任意球，佩里西奇任意球直接打在人墙上，克罗地亚获得一个右侧角球，右侧角球开到禁区内，前点被解围出去。

第22分钟，丹麦的前场进攻，埃里克森带球到弧顶，一脚远射被后卫挡出底线。丹麦的左侧角球，战术角球发出来，外围克里斯滕森的传中被解围出去。

第26分钟，丹麦中场组织进攻，右侧直塞禁区，苏巴西奇出击，用身体把球封出底线。

第28分钟，克罗地亚反击，拉基蒂奇禁区前沿拿球，远射被扑出，左侧还有小角度打门被门将再次挡出，皮球弹到佩里西奇脚下，凌空射门踢呲了，再打将球打飞。这个机会有点可惜呀。

第31分钟，丹麦右侧角球机会，埃里克森主罚，中路投球的争顶，球被解围出去。

第37分钟，丹麦中场逼抢犯规，克罗地亚得到一个前场任意球，莫德里奇主罚将球吊入禁区，中路的甩头攻门球稍稍偏出门框。

第44分钟，克罗地亚将球分到右路，外围的传递，魔笛中场拿球，挑传给到左路，低平球横敲给拉基蒂奇，射门力量太小被门将小舒梅切尔没收。

易边再战，第50分钟，丹麦中场传递，带球到左路强行下底传中，门将苏巴西奇高高跃起把球摘下。

第55分钟，丹麦中场断球，反击给到波尔森，右路带球变向突破，低平球横敲，被后卫挡下跟进的射门，打偏飞出底线。

第58分钟，克罗地亚的反击，拉基蒂奇直塞被挡出，长传转移左路，佩里西奇拿球传中飞出底线。

第61分钟，丹麦反击的机会，德莱尼带球一路狂奔倒禁区传中，被挡了一下，队友跟上拿球，球没有停好直接出了底线。

第63分钟，克罗地亚前场断球反击，拉基蒂奇直塞给到左侧，佩里西奇拿球内切传中被解围出底线。

第71分钟，丹麦中场控制下球权，中场的连续倒脚斜长传到右路，波尔森卸下皮球传中，乔根森转身打门被门将没收。

第76分钟，克罗地亚前场进攻，右路的传中被解围出去，外围莫德里奇，远射打偏出了底线。

第83分钟克罗地亚前场的任意球，再分左侧，传中到禁区，佩里西奇前点头球将球顶高。

第85分钟，克罗地亚左路进攻配合，科瓦契奇左侧传递被破坏出边线，界外球发出，转移右路，雷比奇连续2次晃动，晃开后卫传中禁区，后卫将球解围，外围跟上的远射高出横梁。

下半场伤停补时阶段，曼朱基齐拿球回敲，维达带球到前场再给拉基蒂奇，传中后点被解围出去，拉基蒂奇外围直接远射稍稍偏出了球门。

常规比赛结束，丹麦1-1克罗地亚，比赛来到加时赛。

第92分钟，丹麦的大力手抛球，扔到禁区，第一点被解围，外围跟上的远射被挡出边线。左侧大力手抛球，扔到禁区内，第一点再次被解围出去。

第98分钟，丹麦的后场长传，头球摆渡到禁区前沿，舍内拿球大力射门皮球出了底线。

加时赛下半场第107分钟，丹麦右侧埃里克森拿球，回敲中场，丹麦中场倒脚，直塞给到左路，西斯托带球杀入禁区远射，皮球偏出门框范围。

第114分钟，莫德里奇直塞，雷比奇单刀机会，摔倒带禁区内，裁判判罚了点球，莫德里奇主罚点球，点球被小舒梅切尔扑出。

加时赛双方仍然保持1-1的比分，比赛来到点球大战。

双方通过抛硬币由丹麦队率先罚点球

第一轮点球大战：埃里克森点球打在立柱上，巴代利主罚点球被小舒梅切尔扑出。克罗地亚1-1丹麦

第二轮点球大战：克亚尔将球打进，克拉马里奇将球罚进。克罗地亚2-2丹麦。

第三轮点球大战：克隆德利将球打进，莫德里奇将球打进。克罗地亚3-3丹麦。

第四轮点球大战：舍内点球被扑出，皮瓦里奇点球被扑出。克罗地亚3-3丹麦。

第五轮点球大战：尼古拉约根森再次被扑出，拉基蒂奇将球罚入。克罗地亚4-3丹麦。