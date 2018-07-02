逆水寒游戏充值不到账原因是什么 逆水寒游戏为什么充值没到账

逆水寒开服有一段时间了，那么很多小伙伴都遇到这样的一个问题那就是充值不到账。到底是怎么回事呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

逆水寒这款游戏自6月29日开服之后一下子就爆了，玩家们都很想要体验一下这个新出的游戏，但是也因为玩家太多，也导致了游戏出现了一些问题，有很多玩家们都在反映称逆水寒游戏充值没有到账，那么逆水寒游戏充值没有到账怎么办呢?来看看逆水寒领不到首充奖励解决方法。

逆水寒游戏充值没有到账怎么办

由于逆水寒开服之后玩家太多都快要把服务器挤爆了，因此想要充值体验的玩家相对而言也是非常多的，那么就会出现一些玩家充值了之后没有领取到首充的奖励问题，甚至还有玩家反应表示充值了之后点击右上角的领取新手礼包，却一直领取不了。这是怎么回事呢?遇到这样的情况，大家也一定不要太过着急，由于服务器人太多了，可能是逆水寒游戏的服务器不能及时的反应过来，系统可能有点崩溃了。

逆水寒领不到首充奖励解决方法

很多新开的游戏因为人数太多爆满，就会产生一些bug，这些都是很常见的问题，大家不要过于着急，有可能是服务器崩溃了所以才会有延迟的情况出现。可能需要大家稍微的等一段时间就好了，如果是充值失败了，那么大家就稍微多充几次看看，多试几次可能服务器就能够反应过来了。如果是没有及时的到账，大家可以去逆水寒游戏的小地图旁边，有一个珍-充值-点数兑换-兑换元宝的地方，可以查看一下自己的元宝数量。

关于逆水寒领不到首充奖励

相信首次体验逆水寒游戏的玩家们都会遇到这个问题，但是目前关于具体为什么会出现这些问题的原因，逆水寒游戏的官方也暂时还没有做出相关的正面回应，不过这也并不会影响到大家的游戏体验，还有玩家遇到了微信充值之后反而被扣点了的问题，相信逆水寒官方也会为大家做出一个合理的解释，不会让大家白白充值的，一定会有相应的奖励返回的，以上就是小编今天为大家带来的相关资讯了，希望能帮助到大家。