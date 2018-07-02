绝地求生刺激战场跑车Mirado怎么样 绝地求生刺激战场跑车Mirado跑得快吗

近日绝地求生刺激战场跑车最新出来了，那么很多小伙伴都不知道怎么获得。在哪里刷，接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

是官方发布热情雨淋地图后新上线的车辆载具，想必不少玩家很想知道绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得?刺激战场跑车Mirado怎么样?

绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得?

目前跑车Mirado只能在沙漠地图中获得，而荒岛和雨林都没有加入此载具，所以大家想驾驶这辆车只能在沙漠地图中才能拥有，而且跑车Mirado在沙漠地图中是随机刷新的，按照大数据来看主要刷新在城市的中心地带以及公路边是刷新的热点地区，所以大家在玩沙漠地图的时候在城市的中心和公路上能有更大几率看到这辆车。

刺激战场跑车Mirado怎么样?

刺激战场跑车Mirado外观是非常酷炫的，拥有小猎豹肌肉跑车之称哦，对于性能的耐久度可没有吉普车那么强，因为生命值低，所以还是比较脆弱的，不适合在空旷地带用车辆来当中掩体，因为它更容易被打爆哦，最高的车速可以达到160km/h，对于摩托车来说是针锋相对，速度上都是不分上下的，各有所长，最大的载人数量是4人，在偌大的沙漠地图中加入这俩车辆无疑对跑圈和搜集资源，抢占有利地形，争夺空投更加刺激过瘾，开着敞篷车，谁与争锋嘛，总是来说是非常有可玩性的，在竞技游戏中，唯快不破嘛。