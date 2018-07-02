91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏资讯> 正文

绝地求生刺激战场跑车Mirado怎么样 绝地求生刺激战场跑车Mirado跑得快吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:47:18| 编辑：透透的

近日绝地求生刺激战场跑车最新出来了，那么很多小伙伴都不知道怎么获得。在哪里刷，接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

是官方发布热情雨淋地图后新上线的车辆载具，想必不少玩家很想知道绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得?刺激战场跑车Mirado怎么样?

绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得?

绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得 刺激战场跑车Mirado怎么样

目前跑车Mirado只能在沙漠地图中获得，而荒岛和雨林都没有加入此载具，所以大家想驾驶这辆车只能在沙漠地图中才能拥有，而且跑车Mirado在沙漠地图中是随机刷新的，按照大数据来看主要刷新在城市的中心地带以及公路边是刷新的热点地区，所以大家在玩沙漠地图的时候在城市的中心和公路上能有更大几率看到这辆车。

刺激战场跑车Mirado怎么样?

绝地求生刺激战场跑车Mirado在哪获得 刺激战场跑车Mirado怎么样

刺激战场跑车Mirado外观是非常酷炫的，拥有小猎豹肌肉跑车之称哦，对于性能的耐久度可没有吉普车那么强，因为生命值低，所以还是比较脆弱的，不适合在空旷地带用车辆来当中掩体，因为它更容易被打爆哦，最高的车速可以达到160km/h，对于摩托车来说是针锋相对，速度上都是不分上下的，各有所长，最大的载人数量是4人，在偌大的沙漠地图中加入这俩车辆无疑对跑圈和搜集资源，抢占有利地形，争夺空投更加刺激过瘾，开着敞篷车，谁与争锋嘛，总是来说是非常有可玩性的，在竞技游戏中，唯快不破嘛。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号