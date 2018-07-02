方言翻译器怎么样 方言翻译器软件功能介绍

方言翻译器是酷音网配音员频道，是配音人的网络舞台，如今正在招募各类方言的配音人才，那么方言翻译器怎么样?下面小编为大家带来方言翻译器的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

软件简介

新云安卓手机站提供，方言翻译器是酷音网配音员频道是配音人的网络舞台。近期大量招募各类方言配音人才，如四川话、温州话、上海话、潮州话等方言配音。要求配音人具备有专业的录音设备，并自备五件以上的作品(要求作品经过降噪等后期处理，能达到播出质量，用简易设备录制的请勿发送)，另外，本站大量招募外语类的配音员。需要的小伙伴赶紧来方言翻译app吧!

方言翻译器干什么用?当前地方话越来越难听懂，本方言翻译器完全免费，是一个各地方言免费翻译软件。

这款软件可以将普通话翻译成多地的方言，例如东北话、湖南话、陕西等等，选择开始生成就可以得到相应地方的方言，能翻译全国各地不同的方言。

中国的地方方言实在太多了，也许您通常奔波，那您一定要对中国方言有所了解，至少可以听的懂才行。。这款《方言翻译器》比较不错，输入文字转换成可朗读的方言，例如输入123，它就会翻译成123并且用指定的地方方言朗读出来。

用户可无限期试用《中国方言》的方言翻译器广州话《粤语》、潮汕话、普通话的朗读功能。可以混响、变调、变速;可选择机器人读法;可自动变更方言、播音员，此外方言翻译器还提供了一个OCX控件让别的软件可以操纵《中国方言》在幕后工作;附带一个有声词典可以查询词组、成语、同义词、反义词、例句等。

方言是什么?

说白了方言就是地方普通话，说的科学一点方言是语言的变体，根据性质，方言可分地域方言和社会方言，地域方言是语言因地域方面的差别而形成的变体，是全民语言的不同地域上的分支，是语言发展不平衡性而在地域上的反映。社会方言是同一地域的社会成员因为在职业、阶层、年龄、性别、文化教养等方面的社会差异而形成不同的社会变体。

方言的种类：

我国的方言实在太多了，

根据现代通俗的分发，现代汉语方言可分为七大方言区。即北方方言《官方方言》、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言和粤方言。

仅方言翻译器支持的方言就包含如：普通话、广州话、广东话、粤语、闽南话、台语、潮州话、潮汕话、苏州话、上海话、吴语、广韵、客家话、围头话、无锡话

方言的文化底蕴：

1、方言是一种独特的民族文化，每一个地方都有自己独特的方言，它传承千年，有着丰厚的文化底蕴[2] 。

2、人们已经开始有意识的保护历史文化，如保护国粹京剧，保护民族传统节日等。

3、普及普通话固然关键，但是我们却不能因此而废弃方言，抛弃民族的艺术。

4、中国是有着56个民族的多民族国家，地广物博，幅员辽阔。而尊重个民族及地方人民就是确保祖国统一的必要条件，尊重人民，第一步要尊重他们的文化。

5、普通话作为人和人之间交流沟通的工具，普及固然关键，而方言作为文化艺术，蕴含着浓厚的民族特色，也应被保护，二者并不矛盾。

6、某种程度上来讲，方言更能代表地区文化特色，方言是一种社会现象。

这么多的方言，您去到一个新地方，不懂当地的方言的话，最好是下载这样一款方言翻译器来使用比较好。

新到一个陌生的地方，还是带上这款《方言翻译器》吧!因为方言实在太难懂了。

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