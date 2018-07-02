韦永丽10秒99是真的吗 韦永丽10秒99是怎么做到的

近日有消息称韦永丽10秒99是真的吗？这到底是怎么样的进步？为什么可以跑得这么快？韦永丽10秒99称为亚洲第一飞女。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

2018年瑞士日内瓦田径赛，谢震业和韦永丽出战男女百米比赛。男子100米预赛，谢震业跑出9秒98的成绩，再次跑进十秒大关，韦永丽则在女子100米预赛中，韦永丽10秒99的个人最好成绩。 相比苏炳添，谢震业本赛季至今的表现也很出色。此前法国蒙特勒伊赛，谢震业以9秒97的成绩刷新全国纪录，不过苏炳添随后在马德里赛上以9秒91的成绩又将全国纪录再次刷新，并在今晨的钻石联赛巴黎站上再次跑出9秒91。 日内瓦田径赛，谢震业参加男子100米比赛。由于参赛选手较多，比赛分为预赛和决赛两枪。预赛时谢震业顺利起跑后，很快处于领先位置，一马当先率先冲过终点，成绩达到9秒98，这也是谢震业个人第二次在标准凤速下跑进10秒大关。 与谢震业一起来到瑞士参赛的韦永丽，也在预赛中跑出惊人成绩。韦永丽此前的个人最好成绩是11秒24，而五月份在大阪站她在略超风速的情况下，跑出过11秒17。本站比赛，韦永丽状态出色，预赛就跑出10秒99的成绩，排名第一顺利进入决赛。在创造个人最佳成绩的同时，韦永丽也成为李雪梅、刘晓梅后，中国第三位女子100米跑进11秒大关的选手。 晚间，谢震业与韦永丽还将参加男女100米决赛，有望再创佳绩。 延伸阅读 又是9秒91!苏炳添十天两度跑出亚洲纪录 钻石联赛男子百米获季军 北京时间今天凌晨，2018国际田联钻石联赛巴黎站展开角逐，在男子百米飞人大战中，中国飞人苏炳添以9秒91平亚洲纪录的成绩获得第三名，十天之中两次跑出同样的好成绩。 6月23日，2018年国际田联马德里挑战赛的男子百米比赛中，苏炳添以9秒91夺冠，不仅打破了谢震业此前三天在法国蒙特勒伊赛上创造的9秒97的全国纪录，还追平了卡塔尔归化选手奥古诺德保持的亚洲纪录。 男子100米是本站比赛进行的最后一个项目，苏炳添排在第六道。第五道时美国老将罗杰斯，他在全美锦标赛上跑出了9秒89。第七道是科特迪瓦选手西塞，他在今年跑出9秒94。最大夺冠热门罗尼·贝克在第四道。比赛开始，苏炳添凭借0.127秒的强势起跑反应时间，在前程建立了的优势。50米时贝克开始发力追了上来，略超苏炳添一点。苏炳添没有让差距扩大。此时法国选手维考特也和苏炳添保持齐头并进的姿态，三人已明显拉开了与其他选手之间的距离。 最后冲刺，罗尼·贝克第一个冲线，以9秒88获得冠军，平了诺亚·莱尔斯在全美锦标赛上创造的今年世界最好成绩，同时也创造了个人最好成绩。维考特和苏炳添都跑了9秒91，经过千分秒的精算，维考特获得亚军，苏炳添获得第三。虽然还是没有打破卡塔尔选手奥古诺德首先创造的9秒91的亚洲纪录，但在10天之内两次跑到9秒91，苏炳添的表现非常完美，成为能够两次跑出9秒91的亚洲第一人!