李宇春蔡依林闺蜜步是怎么回事 李宇春蔡依林闺蜜步是什么歌

李宇春蔡依林闺蜜步是什么呢?BGM又是什么呢?近日李宇春蔡依林闺蜜步视频曝光，没有想到这两人也知道最近大火的闺蜜步。两位歌坛天后一起拉手跳抖音热门舞步也太可爱了。闺蜜步是从抖音火的，就是闺蜜一起手挽手，从背后拍摄，配合音乐边走边跳的一种舞步。下面小编为大家带来李宇春蔡依林闺蜜步的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

2018“流行(liúxíng)”巡演北京站即将于今晚19 ：00正式开唱!好友蔡依林热力助阵，彩排现场，二人除友爱满分，大跳“闺蜜步”外。更是在舞台上默契合作，精彩瞬间层出不穷。期待LYCCYL王炸组合带来流行的全新震撼。

今晚，Jolin作为李宇春北京演唱会的嘉宾，此前，已报批演出歌曲是《日不落+Play我呸》，让人很是期待两位天后的合作。来回顾一下Jolin2016年江苏卫视跨年演唱会是演绎的这两首歌吧，当时的气氛真的是嗨爆了。

李宇春蔡依林闺蜜步是什么歌

李宇春的《下个路口见》，最近网上大火的闺蜜步背景音乐就是李宇春的歌曲。这次李宇春蔡依林合拍闺蜜步也是相当有趣了。至于为什么当初选择这首歌作为闺蜜步的bgm，因为舞蹈脚步和这首歌配合起来简直无缝对接啊!

下个，路口，见试听地址：

下个，路口，见 - 李宇春

词：李宇春

曲：李宇春

刚下的地铁还不算拥挤

你那边飞机碰巧也落地

东京下雨 淋湿巴黎

收音机 你听几点几

当半个地球外还有个你

当相遇还没到对的时机

夏天一去 又是冬季

7-11 暖杯巧克力

秒针转动 di di da

小小时差 di di da

我早茶月光洒在你头发

平行的画 di di da

几时交叉 di di da

下个路口再见吧

忙碌会议你头脑转不停

我街头散步偷偷喘口气

伦敦叹息 倾听悉尼

同时期 就像在一起

我偏爱弗朗明哥的热情

你倾心维也纳古典钢琴

不曾相遇 未曾熟悉

深呼吸 你会在哪里

以上就是今天的全部内容了，希望对大家有帮助，更多资讯请关注91网哦!