皮克手球送点是怎么回事 皮克为什么手球送点

2018世界杯1/8决赛，西班牙在莫斯科卢日尼基球场对阵俄罗斯，当来到120分钟两队1-1战平，伊格纳舍维奇自摆乌龙，皮克送点久巴罚进。点球战上科克罚丢点球，俄罗斯最终晋级。那么接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

这场比赛最大的看点无疑是皮克的禁区内手球送点。巧合的是，皮克在巴萨俱乐部的搭档乌姆蒂蒂在小组赛中也因为类似张开手臂的动作而送给对手点球。作为巴塞罗那这样的顶级俱乐部主力中卫搭档，在同一届世界杯中出现了类似的低级失误实属罕见。

这个球虽然属于近距离的球打手，是可以不判点球的;但是此时手臂并非是处于“起跳过程中手臂自然扬上”，而是在空中保持了手臂的垂直向上，像是刻意地去干扰身后久巴的头球争顶攻门，点球是正确的判罚。对于皮克这种级别的中后卫来说，这个失误是低级的。在世界杯淘汰赛这样的大场面，在一次普通的定位球之中，这是不可原谅的。

除了这个手球送点之外，皮克本场比赛的表现并不抢眼。他身边的搭档拉莫斯的精彩表现，更是映衬出了皮克的表现平平。本场比赛西班牙的进球，就是来自于定位球之中拉莫斯与俄罗斯后卫的缠斗，造成了对手的乌龙。西班牙主打传控的战术，皮克属于拖后的那个中卫，进攻的参与度不高，基本上是在中后场作为左右两边倒脚的一个中转站，亲自送出的船头中场的直塞并不多。

因此虽然皮克的传球成功率全队最高，但并没有给西班牙的传控带来直接的帮助，稳定节奏的倒脚太多了。而在常规时间最后时刻，西班牙获得了连续的角球机会，但皮克和拉莫斯都没有能够上演绝杀的好戏码。

在防守端，皮克给出的表现也不算十分强硬。上面说到的那个送点可以说是最糟糕的防守表现了。此外，俄罗斯主打的反击战术是：大脚给到前面的久巴或者斯莫洛夫，再作为支点回给后插上的球员。而西班牙这边只有一个皮克拖后，防守显得有些吃力。通常是顶住了俄罗斯大中锋的第一下，但是面对后插上的球员心有余而力不足。若不是俄罗斯队自己的配合经常出现失误，尤其是第87分钟戈洛温的高速插上，皮克在防守的时候让对手轻松把球传到了位置，险些造成了西班牙队的再次丢球。但最终俄罗斯还是战胜了西班牙，首次进入世界杯八强。