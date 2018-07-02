世界杯点球大战是怎么回事 世界杯点球大战是哪两支队伍

2018世界杯点球大战两度射失是怎么回事呢？为什么西班牙会负俄罗斯出局，原因是否与此有关，接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

北京时间7月1日22:00(莫斯科当地时间17:00)，2018年世界杯1/8决赛第三场比赛在卢日尼基球场展开角逐，西班牙4比5不敌俄罗斯，伊格纳舍维奇自摆乌龙，久巴点球扳平。双方120分钟内1-1战平。点球大战，西班牙3-4落败出局。

俄罗斯此前6次对阵西班牙仅2平4负未尝胜绩，其中双方去年11月曾在圣彼得堡3比3战平。西班牙小组赛1胜2平夺头名出线，但此前4次在大赛中对阵东道主从未取胜，纳乔、科凯和阿森西奥轮换出场。俄罗斯在最后一场小组赛失望落败，库兹亚耶夫、戈洛文、日尔科夫和费尔南德斯轮换出场。

俄罗斯开场后压缩防守空间坚持稳守反击，西班牙则耐心控球寻找机会。西班牙第11分钟取得领先，日尔科夫对纳乔犯规，阿森西奥右路任意球传中，伊格纳舍维奇背对来球防守拉莫斯，皮球打在俄罗斯后卫腿上偏转入网。38岁352天的伊格纳舍维奇成为世界杯中打入乌龙球最年长球员。这也是俄罗斯第4次定位球失分。

库兹亚耶夫传球，佐布林右路25码处抽射离谱偏出。俄罗斯展开反攻，但东道主的边路传中缺乏实质威胁。领先的西班牙放缓节奏，他们试图用传控撕开俄罗斯的防守空间。佐布林传球，戈洛文左路禁区边缘弧线球射门偏出右侧立柱。

俄罗斯第41分钟扳平，久巴角球混战中头球攻门打在皮克伸起的手上，裁判判罚点球，久巴亲自主罚命中，1-1。纳乔直传，迭戈-科斯塔小禁区右侧射门被出击的阿金费耶夫封堵，皮球滑门而出。随后伊斯科左路传中，迭戈-科斯塔头球攻门被阿金费耶夫没收。

格拉纳特下半场替换日尔科夫出场。西班牙控球提速加强攻势，阿森西奥禁区右侧传中远点，阿尔巴挡射被没收。科凯右路任意球传中，迭戈-科斯塔头球破门。伊斯科小禁区左侧的射门也被伊格纳舍维奇挡出近角。俄罗斯换上切里舍夫加强反击锐度，斯莫洛夫换下进球功臣久巴。

两场惊心动魄的点球大战，将俄罗斯与克罗地亚队送入8强。夺冠热门西班牙队在“遇东道主不胜”的“魔咒”下止步16强，小舒梅切尔3次扑住点球也未能挽回丹麦队出局的命运。

在1/4决赛中，俄罗斯队将迎战同样通过点球大战胜出的克罗地亚队。

西班牙罚失点球，俄罗斯队员庆祝胜利。 中新社记者 富田 摄

俄罗斯5:4西班牙

经过常规时间内乌龙+点球的戏剧性平局、加时赛和点球大战的生死较量，夺冠热门西班牙队倒在了东道主曾将“最差揭幕战”踢成经典的卢日尼基体育场，俄罗斯队继续上演着奇迹，首次挺进世界杯赛八强。

身高1米98的高中锋久巴和门神阿金费耶夫成为俄罗斯队的最大功臣，他们一个在常规时间里制造点球并罚进，扳平比分，延续了他们胜利的希望;一个在点球大战中扑住西班牙队的两个点球，让夺冠热门止步16强。

这本是一场纸面实力相差悬殊的比赛，但俄罗斯队显然有着更充分的准备，带领东道主在小组赛上实现华丽转身的“战术大师”切尔切索夫对这场生死战做出“稳守反击”的针对性布置，遏制住斗牛士最犀利的进攻点。

西班牙队科克罚失点球。 中新社记者 富田 摄

但天有不测风云。第12分钟时，西班牙队获得任意球机会，俄罗斯老将伊格纳舍维奇防守时意外将皮球送入自家球门，西班牙队凭借这一乌龙取得领先优势。年近39岁的伊格纳舍维奇成为杯赛史上打入乌龙球的最年长球员。

首战替补登场并奉献惊艳表现的久巴再次“神兵天降”。第41分钟，俄罗斯队开出角球，久巴于门前混战中头球攻门打在对方防守队员手上，俄罗斯队获得点球。久巴主罚命中，比分改写成1：1。久巴也收获了他在本届杯赛中的第三个进球。

经过下半时和加时赛的顽强防守，俄罗斯队艰难守住平局，将比赛拖入扣人心弦的点球大战，这也是本届杯赛的第一场点球大战。状态神勇的阿金费耶夫扑住科克和阿斯帕斯的两粒点球，将俄罗斯队送上八强的宝座。

此役告负，西班牙队延续了世界大赛“逢东道主不胜”的尴尬纪录。在以往4次世界杯赛和5次欧洲杯赛中迎战东道主，斗牛士4平5负无一胜绩。

在点球大战中，西班牙队科克、阿斯帕斯罚丢点球，最终，“斗牛士”西班牙遭到淘汰。 中新社记者 富田 摄

赛后技术统计显示，西班牙队在120分钟时间内传球1137次，刷新了杯赛史上单场传球数的最高纪录。射门25:6、射正9:1、控球75%：25%，西班牙队占据绝对优势。但俄罗斯队也有两项数据领先：跑动距离146公里：137公里、扑救10:2，这也正是俄罗斯队此役获胜的关键所在：积极拼抢，铁血防守。

如果说32强中世界排名垫底的俄罗斯队在小组赛上提前一轮晋级，只是实现了一次“华丽转身”的话，此役他们凭借这场“莫斯科保卫战”，则显示出了本届杯赛最大黑马的成色。