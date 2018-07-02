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曝一加6红色版真机 一加6红色版什么时候发布

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:37:17| 编辑：﹍ɑ。群℡

一加6将推出红色版手机，很多小伙伴在问什么时候能够上线?手机又是多少呢?下面小编为大家带来一加6红色版的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

一加6红色版什么时候发布

视频中有一个红色的身影走出一个红色的房间，检查一个装有红色水晶的小瓶。除了视频本身充满了红色元素之外，一加还在Twitter的推文中写进了一个十六进制颜色代码：C61422，而这正是红色。

除了颜色代码，推特和微博还包含#一加6标签，这些暗示在明显不过了，一加6红色版稳了。

值得一提的是，Slashleaks已经曝光了红色版的一加6，鲜艳的红色玻璃背面非常引人注目。

从一加官方微博昨晚放出的宣传视频可以看出，一加或将于7月2日为一加6推出全新红色版本，十分令人期待!

其实，在前代的一加5T上，一加早已试水过红色机身，那种热情洋溢的感觉相当受年轻用户喜爱。

外媒曝光一加6红色版真机

其实，此前早些时候已经有国外科技媒体曝光了一加6红色版真机图，可以看到，这款手机通体采用亮眼的大红色，而在细节之处，例如机身背部的一加Logo，则以白色点缀，视觉观感上比较和谐，同时，这一抹热情的红色也与这仲夏时节很相配，喜欢的朋友不妨在上市后入手一台。

以上就是今天的全部内容了，希望对大家有帮助，更多资讯请关注91网哦!

看完这篇文章有何感受？

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