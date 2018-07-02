巴西vs墨西哥2018世界杯哪只队伍胜率比较高？巴西vs墨西哥比分预测

7月2号晚22:00将进行2018世界杯巴西对墨西哥的比赛，很多球迷很关注这场比赛的输赢情况，下面请跟着91手游网小编来看看巴西vs墨西哥比分预测吧！

比分预测：

巴西：墨西哥 2：0 3：1

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

巴西作为本届世界杯夺冠的最大热门，球队拥有进攻三叉戟保证强劲的进攻火力，球队中后场的配置也较为不错，门将更是“富裕”有豪门门将把关，球队在阵容上可以说没有弱点，但是球队进入状态并不是很快，内马尔还是痴迷于带球，不过整体实力明显强于墨西哥一个档次，但对于墨西哥而言并不是没有机会，球队在首战就掀翻了德国战车，球队攻防体系较为不错。

墨西哥上战0:3惨败瑞典，很多致命弱点都被暴露出来，球队面对巴西的攻击线防守能力明显不足，库蒂尼奥内马尔热苏斯三叉戟状态都较为不错，何况巴西中后场的把控能力较强，各条线都占据一定优势，再加上盘口给出一球实力盘口，巴西取胜的难度不大。

预测首发阵容：

巴西(433)：

阿利森;达尼洛、蒂亚戈-席尔瓦、米兰达、费利佩-路易斯;保利尼奥、卡塞米罗、库蒂尼奥;威廉、热苏斯、内马尔

墨西哥(4231)：

奥乔亚;阿尔瓦雷斯、萨尔西多、阿亚拉、加利亚多;埃雷拉、瓜尔达多;拉云、贝拉、洛萨诺;埃尔南德斯

巴西最近两场比赛都体现出真正的水平，如果说首场比赛意外和瑞士踢平，是热身阶段那么接下来的比赛就是全力以赴来比赛了。两个2比0体现了现在巴西的状态，场面也占优。反观墨西哥首场爆冷赢下德国队后，踢韩国虽然2比1赢下但是场面并不像结果那样，其中一粒还是点球。最后一场3球输给瑞典真的是暴露很多问题，看好巴西大胜墨西哥。

巴西VS墨西哥比分分析：

1、巴西队与墨西哥队共有37场的历史交锋，巴西队21胜6平10负占据绝对优势，进69球失34球。两队在友谊赛中交战过21场，巴西队13胜6平2负完全占据优势，进41球失17球;其中主场巴西队3胜2平1负占据优势，进9球失6球。

2、从巴西队与墨西哥队的历史交锋总成绩来看，巴西占优;但在杯赛历史上，墨西哥占尽优势。2005年联合会杯小组赛第二轮，巴西0-1输给墨西哥，桑巴军在半决赛与德国队苦战90分钟，依靠阿德里亚诺在第76分钟的进球才3-2险胜。此外，2007年美洲杯小组赛首轮，巴西0-2墨西哥。这两次杯赛的小组赛，都是墨西哥最终赢得榜首，巴西队第二名。

比赛分析：

巴西望延续不败

蒂特接手巴西队以来，桑巴军团24场豪取19胜，胜率高达79.17%，期间仅有1负(去年的南美超级德比战0比1输给阿根廷)，最近14场比赛，巴西队10胜4平保持不败，而且期间仅有3场丢球(对阵哥伦比亚、日本以及瑞士)，其余11场均保持零封，本届世界杯他们丢掉1球，小组赛后两场均没有丢球，依照目前的状态，他们击败老对手墨西哥的希望较高。

墨西哥难破一轮游尴尬

墨西哥队此前15次出战世界杯，8次打进淘汰赛，仅有一次进入淘汰赛第二轮，其余7次全是一轮游，自从1994年世界杯到2014年世界杯，他们毫无例外地在1/8决赛被淘汰，这次，他们能够打破宿命么?只不过，挡在他们面前的巴西队似乎太过强大，桑巴军团已经连续6届世界杯至少杀进八强(3进决赛，两次夺冠)，上次止步16强，还要追溯到1990年的意大利世界杯(0比1输给阿根廷)。

内少时隔5年再破三色军团?

内马尔的56个国家队进球中，有一个敲开的是墨西哥球门，那是2013年的联合会杯小组赛，巴西队凭借内少和若的进球，2比0击败墨西哥。小组赛阶段，遭到对方重点的盯防的内马尔仅仅打进1球，但却是E组射门最多、射正最多、创造机会最多、一对一成功最多、被犯规最多的球员，再战墨西哥，期待世界第一身价能够真的绽放光芒。当然，他必须首先击败墨西哥门将奥乔亚，两队在上届世界杯战成平局，奥乔亚就是墨西哥抢分的关键先生。

小豌豆PK小耶稣

两队箭头人物的较量值得关注，热苏斯小组赛阶段颗粒无收，媒体广泛呼吁蒂特用菲尔米诺取而代之，但曼城新星虽然没有进球，但却能够用不惜力地大范围跑动牵扯和消耗对手，给队友创造空当。对阵塞尔维亚的比赛，热苏斯是巴西全队跑动距离最长的球员，达到10.26公里，虽然仍然没能进球，但他没有失去主帅和队友的信任。跟热苏斯相似，小豌豆本届世界杯同样有些沉寂，小组赛阶段仅有一次射正，但换回进球。此役两位箭头谁能破门，谁效力的球队就能更接近胜利。

巴西VS墨西哥历史战绩

巴西队与墨西哥队共有37场的历史交锋，巴西队21胜6平10负占据绝对优势，进69球失34球。两队在友谊赛中交战过21场，巴西队13胜6平2负完全占据优势，进41球失17球;其中主场巴西队3胜2平1负占据优势，进9球失6球。

从巴西队与墨西哥队的历史交锋总成绩来看，巴西占优;但在杯赛历史上，墨西哥占尽优势。2005年联合会杯小组赛第二轮，巴西0-1输给墨西哥，桑巴军在半决赛与德国队苦战90分钟，依靠阿德里亚诺在第76分钟的进球才3-2险胜。此外，2007年美洲杯小组赛首轮，巴西0-2墨西哥。这两次杯赛的小组赛，都是墨西哥最终赢得榜首，巴西队第二名

两队参加世界杯次数

巴西队

世界杯参赛次数：20次

世界杯最好成绩：1958年、1962年、1970年、1994年、2002年世界杯冠军

世界杯参赛时间：1930-1938年、1950-2014年

FIFA排名：2

截止2014年，巴西参加世界杯总场次104场：胜71场、平16场、负17场，进球221个。2017年3月28日，巴西队在2018世界杯南美区预选赛中以第一的身份出线，是除东道主俄罗斯意外最早出线的球队。

墨西哥队

世界杯参赛次数：15次

世界杯最好成绩：1970、1986世界杯八强

世界杯参赛时间：1930、1950-1970、1978、1986、1994-2014

FIFA排名：16

巴西

目前，巴西队的主力阵型为攻守平衡的4-3-3阵型。前场由内马尔，热苏斯以及库蒂尼奥组成的三叉戟侵略性十足，而刚刚夺取欧冠三连冠的卡塞米罗则是巴西队中场防守最关键的一环。通过中场强大的控制力和防守能力全面解放前场攻击手，而前场三叉戟不固定的位置则是巴西队在进攻时的绝对杀手锏。

但目前巴西队面临的最大问题依然是伤病问题，经历了长期养伤，巴西头牌内马尔的状态仍需比赛去检验，而马塞洛、库蒂尼奥以及热苏斯等在本赛季欧洲联赛中频繁出现伤病的球员也是一个不稳定因素。因此，如果全员保持健康，在淘汰赛中一路过关斩将站上最高领奖台也绝非奢望。

毫无疑问，本赛季争议不断的内马尔是目前这支巴西队绝对的核心和主心骨。如果内马尔保持良好的状态，那其在前场的策应，组织，无球跑动以及完成致命一击的能力都是巴西队极为依仗的存在。因此，从上届世界杯的经验来看，内马尔个人的发挥也将影响巴西队的世界杯夺冠之路。

作为罗纳尔多之后巴西队最有天赋的桑巴9号，曼城小将热苏斯是巴西队中又一个焦点人物。本赛季，由于伤病困扰，热苏斯在曼城队的贡献下降不少，但其依然在整个赛季贡献了17球以及3次助攻的表现。而在国家队，身边多了内马尔这样为自己吸引防守火力的杀星，可供热苏斯发挥的空间会更大，我们也期待这位新星能够在世界杯中上演更加精妙的表演。

巴西晋级之路回顾：

北京时间6月18日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯E组的焦点之战在罗斯托夫的顿河畔罗斯托夫体育场打响，由五星巴西迎战欧洲新贵瑞士队，上半场比赛两队展开激烈的对抗，内马尔频频被放倒，卡塞米罗被撞，席尔瓦被闷，随着库蒂尼奥的一脚世界波敲开了瑞士的球门，巴西队1:0领先，瑞士队则在进攻端显得过于粗糙，下半场瑞士通过角球头球得分将比分扳平。

北京时间6月22日20时，世界杯E组第2轮第1场在圣彼得堡展开较量，巴西2比0击败哥斯达黎加。上半时，热苏斯将球打进，但被判越位。下半时，热苏斯打中横梁。内马尔禁区内倒地赢得点球，但主裁判观看VAR回放后取消了点球。补时阶段，库蒂尼奥连续2轮破门，替补道格拉斯-科斯塔助攻内马尔得分。

北京时间6月28日凌晨两点，世界杯E组将会迎来一场关键较量，巴西对阵塞尔维亚。凭借保利尼奥的后插上破门，巴西队1-0领先结束上半场;下半场内马尔角球助攻蒂亚戈-席尔瓦头槌破门，巴西队最终2-0完胜以小组头名身份晋级十六强。

墨西哥

在奥索里奥麾下，墨西哥队没有固定的常规首发。同时奥索里奥对于边锋战法的痴迷程度甚至让所有球迷感到困惑，毕竟像希门尼斯这样身高超过一米九的大个很少会被安排在边路，但这也是奥索里奥的独到之处。

目前，墨西哥队以主攻边路的4-3-3体系为主，经过三年的历练，墨西哥队在边路进攻中的造诣堪称出神入化。但在防守端，墨西哥队却接连在美洲杯和联合会杯上创造大比分失利，这也必须给他们敲响警钟。本届世界杯对于墨西哥队而言签运不算上佳，想要小组出线谈不上轻松，与瑞典队在小组赛末轮的交锋或将直接决定出线的命运。

对于墨西哥队而言，已经代表球队出战过两届世界杯的哈维尔-埃尔南德斯将是球队在锋线上攻城拔寨的关键，但曾经的小豌豆如今也已迈过而立之年，其个人的冲击力以及得分效率均下降不少。因此，目前效力于埃因霍温队的小将洛萨诺将会分担小豌豆的得分压力。值得一提的是，已经参加过四届世界杯的老将马科斯将迎来自己的第五次世界杯之旅，如果能够在比赛中出场，那么马科斯也将追平由马特乌斯等人保持的五届世界杯参赛纪录。

墨西哥晋级之路回顾：

北京时间6月17日23时，世界杯F组首轮第1场在莫斯科卢日基尼球场展开较量，卫冕冠军德国爆冷0比1负于墨西哥，世界杯上墨西哥首次战胜德国。小豌豆助攻洛萨诺首开纪录，克罗斯任意球中楣。终场前，德国替补布兰特打中立柱。

北京时间6月23日23时，2018俄罗斯世界杯F组次轮韩国队与墨西哥队的比赛在顿河畔罗斯托夫打响。墨西哥队凭借上半时贝拉点球命中，以及下半场埃尔南德斯反击得手，伤停补时期间，孙兴民远射为韩国队扳回一球，最终墨西哥2-1战胜韩国队。

北京时间6月27日22时，墨西哥VS瑞典全场比赛结束，墨西哥0-3不敌瑞士。比赛的第50分钟，拉尔森中路分球到右侧，马库斯-贝里大禁区右角处传中，赫拉森将球垫起形成传球，奥古斯丁松小禁区左角处左脚射门，皮球打奥乔亚左手手臂后入网。虽然本场比赛遭遇惨败但同时德国也输球，墨西哥得以6分占据F组小组第二出线。

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