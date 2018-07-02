2018世界杯乌拉圭VS法国谁会赢 乌拉圭VS法国的盘口预测

乌拉圭VS法国这两支赢了阿根廷和葡萄牙的队伍之间，究竟谁会赢呢?乌拉圭VS法国之间的盘口会是多少呢?下面小编为大家带来2018世界杯乌拉圭VS法国的盘口预测，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

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乌拉圭VS葡萄牙历史战绩分析：

北京时间6月15日晚20点，2018俄罗斯世界杯A组第一轮的比赛在埃及和乌拉圭之间展开。在乌拉圭队内头号球星“苏神”苏亚雷斯屡屡错失良机的情况下，后卫2号吉梅内斯挺身而出打入绝杀进球，1：0战胜埃及队。北京时间6月20日晚23点，2018俄罗斯世界杯A组第二轮的一场比赛在顿河畔罗斯托夫竞技场展开争夺，乌拉圭对阵沙特阿拉伯。

本场比赛，苏亚雷斯打入全场唯一进球。最终，乌拉圭1-0战胜沙特阿拉伯，提前1轮小组出线。北京时间6月25日晚22点，2018俄罗斯世界杯小组赛第三轮，A组的东道主俄罗斯0比3不敌南美劲旅乌拉圭，苏亚雷斯任意球破僵局，拉克索尔特远射造成对方边锋切里舍夫乌龙，俄罗斯边卫斯莫尔尼科夫又连吃两张黄牌被罚出场，卡瓦尼90分钟锦上添花。

前3轮小组赛结束，乌拉圭以全胜战绩拿到A组头名。乌拉圭和葡萄牙谁厉害 葡萄牙vs乌拉圭实力对比分析/比分预测葡萄牙晋级之路回顾北京时间6月16日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯B组展开首轮对阵，葡萄牙和西班牙在索契的菲什特体育场展开对阵。上半场比赛开场仅2分钟C罗创造点球并罚进，随后迭戈-科斯塔将比分扳平，中场结束前C罗梅开二度帮助葡萄牙再度领先;下半场比赛科斯塔和纳乔3分钟连续破门将比分反超，比赛结束前C罗任意球直接破门完成帽子戏法，两队最终3-3战平。北京时间6月20日晚20点，2018年俄罗斯世界杯B组第二轮的一场焦点战役，在莫斯科卢日尼基体育场进行，欧洲冠军葡萄牙1-0力克北非劲旅摩洛哥，以1胜1平暂时跃居小组头名。第4分钟，穆蒂尼奥传中，C罗鱼跃冲顶得分，收获本届赛事第4球。

北京时间6月26日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯小组赛B组第3轮，葡萄牙和伊朗在萨兰斯克的莫尔多维亚竞技场展开最后一轮小组赛的对决。上半场比赛结束前夸雷斯马外脚背世界波，下半场比赛C罗创造但罚丢点球，伊朗终场前通过VAR获得点球并罚进。葡萄牙最终1-1战平伊朗。本场比赛过后积5分的葡萄牙排在小组第2晋级16强。

世界杯-卡瓦尼双响苏神献助攻 乌拉圭2-1淘汰葡萄牙

北京时间2018年7月1日2点，俄罗斯世界杯1/8决赛，乌拉圭对阵葡萄牙。上半场，苏亚雷斯助攻卡瓦尼头球率先破门，随后苏亚雷斯高质量任意球被帕特里西奥神勇扑出。下半场，佩佩头球破门将比分扳平，随后本坦库尔助攻卡瓦尼上演梅开二度，随后卡瓦尼伤退，乌拉圭2-1淘汰葡萄牙晋级8强。乌拉圭下场将面对法国队。

世界杯-姆巴佩造三球帕瓦尔世界波 法国4-3淘汰阿根廷

北京时间6月30日22:00，世界杯首场1/8决赛在法国和阿根廷两强间进行。上半场格列兹曼任意球击中横梁，随后姆巴佩奔袭造点格列兹曼主罚命中，迪马利亚世界波扳平比分，下半场梅西打门被梅尔卡多一挡变线飞入球门，帕瓦尔世界波扳平比分，姆巴佩连入两球，阿圭罗补时头球破门。最终法国4-3战胜阿根廷挺进8强，阿根廷则遗憾出局。法国中场马图伊迪本场染黄累积两黄下场将自动停赛。

世界杯1/4决赛对阵：法国VS乌拉圭

今天凌晨世界杯1/8决赛先赛两场，法国4-3击败阿根廷挺进8强，乌拉圭则2-1淘汰葡萄牙跻身8强。本届世界杯1/4决赛第一场对阵就此出炉：法国vs乌拉圭。

一人肩负一队，C罗和梅西在今夜双双告别世界杯

在今天凌晨的世界杯淘汰赛中，葡萄牙1-2不敌乌拉圭无缘世界杯八强，33岁的C罗在本场比赛之后也正式结束了俄罗斯世界杯之旅，加之之前已经被法国淘汰的阿根廷，世界足坛两大超级球星梅西和C罗都止步16强。

封神之战!19岁姆巴佩天神下凡射落潘帕斯雄鹰

世界杯1/8决赛法国与阿根廷上演强强对话，本场比赛19岁的姆巴佩成为了绝对焦点，淘汰阿根廷的比赛成为了他的封神之战。

神伤!2次助攻难挽救阿根廷命运，梅西的最后一届世界杯?

俄罗斯世界杯16强淘汰赛，阿根廷不敌法国遗憾出局。这是梅西的第4届世界杯之旅，最终止步于喀山竞技场。

激烈抗议染黄，C罗葡萄牙黯然告别世界杯

比赛最后时刻，葡萄牙最后的进攻机会，夸雷斯马倒地被判假摔。忧心局势的C罗冲上前来向裁判激烈抗议。裁判给了C罗一张黄牌，这意味着即便晋级，C罗也会因为累积黄牌无法出场。但如果也只能是如果，在实力意味一切的世界杯舞台，C罗和葡萄牙只能黯然告别。

小马哥宣布退出国家队：是时候和阿根廷说再见了

在阿根廷输给法国的赛后，34岁的阿根廷后腰马斯切拉诺在接受采访时表示是时候说再见了，他将结束自己的国家队生涯。

同病相怜，梅罗两大超巨世界杯淘汰赛都0进球

世界杯1/8决赛先战两场，阿根廷3-4不敌法国，葡萄牙1-2不敌乌拉圭，梅西和C罗两大超级球星所在的国家队双双出局，两人在球队出局之时也都没有取得进球。

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