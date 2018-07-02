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何洁为什么怒斥自媒体 何洁怒斥自媒体原因是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:34:20| 编辑：透透的

日女星何洁怒怼自媒体登上热搜。那么何洁怒斥自媒体是怎么回事?何洁为什么怒怼自媒体?说了什么?接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

何洁怒斥自媒体是怎么回事近日，何洁发微博怒怼自媒体引起网友的围观。那么何洁怒斥自媒体是怎么回事?何洁为什么怒斥自媒体?何洁怒斥自媒体说了什么?一起来看看!

7月1日凌晨，针对儿子七宝被造谣“习惯性说谎”等攻击，何洁发长文怒该自媒体人士。并对自己的育儿教育进行检讨。

何洁后续解释说，七宝并非“习惯性撒谎”，节目中的回避是在可理解的范围之内的。除此之外，她还直指该自媒体人士没有看完完整的节目，并飙骂怒斥：“你的良心被狗吃了吗?垃圾东西。”

何洁怒斥自媒体是怎么回事 何洁为什么怒怼自媒体说了什么

何洁为什么怒怼自媒体

何洁怒斥自媒体是怎么回事 何洁为什么怒怼自媒体说了什么

何洁怒怼自媒体的原因是何洁看到一篇造谣自己儿子七宝习惯性撒谎的文章，所以何洁很是愤怒。

据悉，何洁所说事件，在最新一期的《不可思议的妈妈》中，是为了测试孩子在独自一人时能否经受考验，会不会给陌生人开门。何洁谎称自己出去买东西，让他一个人在房间里谁敲门都不要开门，当扮演坏人的“菲菲”姐姐在门外敲门声称是妈妈的朋友的时候，何洁在监控室中看到自信地说：“不会，他不会开门。”

可是儿子七宝直接给她打了脸，毫不犹豫地就给“坏人”开了门，当菲菲问：“七宝，我可以进来吗?”，七宝说：“Of couse.”

事后当何洁问到七宝，七宝因为害怕被责备没有承认，何洁也为了不让孩子太过自责，没有揭穿七宝的谎话。

而何洁发文之后，也引起了不少网友的围观。

何洁怒斥自媒体是怎么回事 何洁为什么怒怼自媒体说了什么

网友热议：

媒体这种博眼球的东西，一点可信度都没有，真的是。

某些所谓的媒体就是为了博眼球骗点击，真的是良心被狗吃了。难道你们的作用不是正确引导与还原事实吗?七宝作为一个三岁孩子，他是有做的不好的地方，但是他的懂事与成长都是有目共睹的。但愿有点良知的媒体做到实事求是。

不过也有网友觉得现在自媒体已经成为了造谣的代名词了，但其实造谣的不是自媒体是娱记。

那么对于这件事，你们怎么看呢?

看完这篇文章有何感受？

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