2018世界杯哥伦比亚VS英格兰谁的胜算大？哥伦比亚VS英格兰盘口预测

哥伦比亚VS英格兰2018世界杯比赛将于近期进行，这两支队伍虽然实力有一点差距，但具体谁能获得最终的胜利谁也不敢肯定，下面91手游网小编就给大家分享下哥伦比亚VS英格兰盘口预测，希望大家喜欢！

哥伦比亚VS英格兰盘口预测

【比分预测】3 : 2

两队参加世界杯次数

哥伦比亚

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2014世界杯8强

世界杯参赛时间：1962、1990、1998、2014

FIFA排名：13

2017年10月10日，哥伦比亚以世界杯南美区预选赛第四的出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯。

英格兰队

世界杯参赛次数：14次

世界杯最好成绩：1996世界杯冠军

世界杯参赛时间：1930-1938、1950-2014

FIFA排名：15

截止2014年世界杯结束，英格兰在世界本上共取得61场26胜19平16负，进79球，失55球。2017年10月5日，英格兰在欧洲区预选赛F组中取得8胜2平，以小组第一出线，晋级2018俄罗斯世界杯。

哥伦比亚23人大名单

门将：阿尔沃莱达(班菲尔德)，奥斯皮纳(阿森纳)，巴尔加斯(卡利体育)

后卫：阿里亚斯(埃因霍温)，法布拉(博卡青年)，米纳(巴塞罗那)，莫西卡(赫罗纳)，穆里略(帕丘卡)，桑切斯(热刺)，萨帕塔(AC米兰)

中场：阿吉拉尔(卡利竞技)，巴里奥斯(博卡青年)，夸德拉多(尤文图斯)，勒尔玛(莱万特)，金特罗(河床)，J罗(拜仁慕尼黑)，桑切斯(西班牙人)，乌里韦(美洲足球)

前锋：巴卡(比利亚雷亚尔)，博尔哈(帕尔梅拉斯)，法尔考(摩纳哥)，穆里尔(塞维利亚)

英格兰队23人大名单

门将：皮克福德(埃弗顿)、巴特兰德(斯托克城)、波普(伯恩利)

后卫：斯通斯(曼城)、卡希尔(切尔西)、琼斯(曼联)、马奎尔(莱斯特城)、沃克(曼城)、特里皮尔(热刺)、阿什利扬(曼联)、罗斯(热刺)、阿诺德(利物浦)

中场：戴尔(热刺)、亨德森(利物浦)、阿里(热刺)、奇克(切尔西)、林加德(曼联)、斯特林(曼城)、德尔夫(曼城)

前锋：凯恩(热刺)、瓦尔迪(莱斯特城)、维尔贝克(阿森纳)、拉什福德(曼联)

英格兰晋级之路回顾

1-皮克福德、15-加里-卡希尔、5-斯通斯(46'6-马奎尔)、16-菲尔-琼斯、4-戴尔、3-丹尼-罗斯、17-德尔夫、21-洛夫图斯-奇克、22-亚历山大-阿诺德(79'14-维尔贝克)、11-瓦尔迪、19-拉什福德

哥伦比亚——最近10场比赛，哥伦比亚战绩仅为2胜5平3负

进入2018年以来，他们的战绩只有1胜2平1负，世界杯前，两场热身赛他们都是0-0，分别战平澳大利亚和埃及，小组赛对阵日本，他们在10人应战的情况下1-2不敌对手，次战波兰，哥伦比亚也很快的调整好了自己的状态，用一个3-0将种子选手波兰踢回了家。

在英格兰代表队原教头阿勒戴斯(Sam Allerdyce)因丑闻事件下台后，原执教英格兰U21队的索斯盖特在2016年九月上任成为代理主教练，并于同年十一月正式被任命。现年47岁的索斯盖特在球员时代拥有丰富的比赛经验，不过其在执教经历上就显得相当短浅，在俱乐部执教经验上仅带领过米德尔斯堡，而在国家队层面则只有带领过英格兰U21代表队参加欧青赛的经验，如今更是首次能够执教成年国家队。不过索斯盖特在上任成为英格兰队主帅后，成功带领球队在世界杯资格赛中以8胜2平的不败战绩直接晋级会内赛。

球队特点

英格兰队在少帅索斯盖特上任后带领球队在世界杯资格赛中打出7胜2平的不败战绩，攻入17球、仅失3球。事实上，索斯盖特在上任后便开始徵招多名年轻球员，如马奎尔(Harry Mcguire)、奇克(Ruben Loftus-Cheek)和戈麦斯(Joe Gomez)等人都是在索斯盖特麾下得到为国出战的机会，使得英格兰阵容的整体年龄结构更趋于平衡。由于在英超联赛中，许多球队自2016/17赛季起开始流行使用「三中卫」阵型，这也给予索斯盖特带来启发，并将英格兰队沿用多年的常规「四后卫」转变为「3-4-2-1」阵型，让球队在多一名中卫的保护下能够保证禁区内拥有人数上的优势，并给予两翼球员更多的空间来参与进攻，此阵型虽然目前还并未在大赛中使用过，但相信如此改革将会给英格兰队带来全新风貌。

哥伦比亚晋级之路回顾

哥伦比亚vs英格兰比分预测

英格兰队虽然在世界杯资格赛中以8胜2平的不败战绩轻鬆晋级会内赛，但由于对手实力普遍不佳，并没有绝对的参考价值。然而英格兰的籤运不俗，将与比利时、巴拿马和突尼西亚在世界杯中同分在G组。其中，英格兰与巴拿马和突尼西亚的比赛，对于球队来说必须全力争胜、不容许失分。

然而小组内另一对手比利时对于英格兰来说则是一大挑战，值得注意的是，比利时绝大多数的主力球员目前都效力于英超豪门，使得这场小组赛将成为另类的「英超内战」，两队不论阵容或实力都相当接近，因此，本场比赛的对战结果或将直接影响英格兰队能否顺利以小组头名晋级淘汰赛。

就目标而言，英格兰近年来面临换血，在上届世界杯又耻辱性在小组赛出局，因此本届世界杯的基本目标还是闯进淘汰赛，后面能走多远就多远，外界给予球队的压力并不算大，难说会不会有惊喜出现。

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