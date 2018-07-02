2018世界杯哥伦比亚vs英格兰 伦比亚vs英格兰比分预测

2018世界杯哥伦比亚vs英格兰比赛时间为2018年7月4日02:00，那么哥伦比亚VS英格兰之间的盘口如何预测呢?下面小编为大家带来2018世界杯哥伦比亚VS英格兰的盘口预测，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

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2018世界杯八分之一决赛，哥伦比亚将对战英格兰，两队交战历史是球迷们关心的问题，那么那么哥伦比亚vs英格兰历史战绩是什么、哥伦比亚和英格兰交战历史有哪些喔，

*哥伦比亚vs英格兰历史战绩

两队参加世界杯次数

哥伦比亚

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2014世界杯8强

世界杯参赛时间：1962、1990、1998、2014

FIFA排名：13

2017年10月10日，哥伦比亚以世界杯南美区预选赛第四的出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯。

英格兰队

世界杯参赛次数：14次

世界杯最好成绩：1996世界杯冠军

世界杯参赛时间：1930-1938、1950-2014

FIFA排名：15

截止2014年世界杯结束，英格兰在世界本上共取得61场26胜19平16负，进79球，失55球。2017年10月5日，英格兰在欧洲区预选赛F组中取得8胜2平，以小组第一出线，晋级2018俄罗斯世界杯。

英格兰队虽然在世界杯资格赛中以8胜2平的不败战绩轻鬆晋级会内赛，但由于对手实力普遍不佳，并没有绝对的参考价值。然而英格兰的籤运不俗，将与比利时、巴拿马和突尼西亚在世界杯中同分在G组。其中，英格兰与巴拿马和突尼西亚的比赛，对于球队来说必须全力争胜、不容许失分。然而小组内另一对手比利时对于英格兰来说则是一大挑战。

值得注意的是，比利时绝大多数的主力球员目前都效力于英超豪门，使得这场小组赛将成为另类的「英超内战」，两队不论阵容或实力都相当接近，因此，本场比赛的对战结果或将直接影响英格兰队能否顺利以小组头名晋级淘汰赛。就目标而言，英格兰近年来面临换血，在上届世界杯又耻辱性在小组赛出局，因此本届世界杯的基本目标还是闯进淘汰赛，后面能走多远就多远，外界给予球队的压力并不算大，难说会不会有惊喜出现。

赛前,H组的形势稍稍复杂一点。前两战一胜一平的日塞两队都是末轮打平就出线,哥伦比亚队则是想出线就非赢不可。换句话说,末轮交手的塞哥两队只能有一队能够出线。而对于日本队来说,末战对阵波兰队,博一个平局的机会挺大。

哥伦比亚——最近10场比赛，哥伦比亚战绩仅为2胜5平3负，进入2018年以来，他们的战绩只有1胜2平1负，世界杯前，两场热身赛他们都是0-0，分别战平澳大利亚和埃及，小组赛对阵日本，他们在10人应战的情况下1-2不敌对手，次战波兰，哥伦比亚也很快的调整好了自己的状态，用一个3-0将种子选手波兰踢回了家。

哥伦比亚——最近10场比赛，哥伦比亚战绩仅为2胜5平3负，进入2018年以来，他们的战绩只有1胜2平1负，世界杯前，两场热身赛他们都是0-0，分别战平澳大利亚和埃及，小组赛对阵日本，他们在10人应战的情况下1-2不敌对手，次战波兰，哥伦比亚也很快的调整好了自己的状态，用一个3-0将种子选手波兰踢回了家。

英格兰队在少帅索斯盖特上任后带领球队在世界杯资格赛中打出7胜2平的不败战绩，攻入17球、仅失3球。事实上，索斯盖特在上任后便开始徵招多名年轻球员，如马奎尔(Harry Mcguire)、奇克(Ruben Loftus-Cheek)和戈麦斯(Joe Gomez)等人都是在索斯盖特麾下得到为国出战的机会，使得英格兰阵容的整体年龄结构更趋于平衡。由于在英超联赛中，许多球队自2016/17赛季起开始流行使用「三中卫」阵型，这也给予索斯盖特带来启发，并将英格兰队沿用多年的常规「四后卫」转变为「3-4-2-1」阵型，让球队在多一名中卫的保护下能够保证禁区内拥有人数上的优势，并给予两翼球员更多的空间来参与进攻，此阵型虽然目前还并未在大赛中使用过，但相信如此改革将会给英格兰队带来全新风貌。

哥伦比亚晋级之路回顾

英格兰晋级之路回顾

1-皮克福德、15-加里-卡希尔、5-斯通斯(46'6-马奎尔)、16-菲尔-琼斯、4-戴尔、3-丹尼-罗斯、17-德尔夫、21-洛夫图斯-奇克、22-亚历山大-阿诺德(79'14-维尔贝克)、11-瓦尔迪、19-拉什福德

现在的各位应该非常清楚哥伦比亚对英格兰比分预测是怎样的了，而哥伦比亚vs英格兰结果预测谁会赢以及实力分析各位同样很是了解静静是怎样的了吧。

哥伦比亚 vs 英格兰历史战绩

哥伦比亚vs英格兰之间进行的世界杯比赛时间为2018年7月4日 02:00。本场比赛的亚盘初盘为哥伦比亚+0.5，大小球初盘2.0，角球盘口9.5。

在最近参加的15场比赛中，哥伦比亚取得了7胜2负6平的成绩。总共打进了24个进球，失球10个，场均进球1.6个，场均失球0.7个。其中大球概率为73%，赢盘率43%，胜率47%;场均角球4.8个，大角率33%。

英格兰在最近参加的15场比赛中取得了9胜2负4平的成绩。总共打进了26个进球，失球11个，场均进球1.7个，场均失球0.7个。其中大球概率为63%，赢盘率40%，胜率60%;场均角球6.7个，大角率40%。

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