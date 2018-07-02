2018世界杯瑞典VS瑞士谁会赢 瑞典VS瑞士比分预测

2018世界杯7月3日22:00瑞典VS瑞士之间的比赛，究竟谁会赢呢?瑞典VS瑞士之间的比分预测是多少?下面小编为大家带来2018世界杯瑞典VS瑞士的盘口预测，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

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小编预测瑞典1:1瑞士(瑞士点球大战胜出)，来看看两队分析情况，来看看瑞典对瑞士谁会赢/实力对比

瑞典vs瑞士比分结果预测几比几。

瑞典阵容打法：瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

瑞士战术打法：瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。在缺少了伊布这样的大中锋后，安德松以推进力更强以及速度更快的高效防守反击为主，同时凭借福斯贝里等人的突破能力完成对对手的杀伤。瑞典队目前的实力，杀入8强不是一件容易的事，但对于这支青年军而言，能够再一次创造奇迹，已经是一个不小的进步，球队的目光依然放在未来。

瑞士队另一核心当属来自阿森纳中场的扎卡，扎卡成名已久，曾经率领瑞士U17夺得世青赛冠军。强硬的防守让扎卡成为对手不想突破的针对点，不过扎卡更加擅长用传球串联、组织中场的攻防。令人担心的是，扎卡过于积极的防守态度，往往会招致对手不满，吃牌成为了家常便饭，这或许会成为对手针对的点。瑞士队如果想要提高世界杯的成绩，必须要在进攻端有所突破，尤其是有瑞士梅西之外的沙奇里，将会成为瑞士进攻的重要发起点。两年前的欧洲杯赛场上，沙奇里打入技惊四座的倒钩射门，久久难以忘怀。如今，沙奇里的个人能力依然是瑞士队攻坚的利器，无论是速度、盘带、边路突破以及中路的突破，沙奇里都会是敌人难以防守的梦靥。

瑞士队的防线一老一新，非常均衡。老的指的是来自尤文图斯后防核心利希施泰纳，来到34岁的利希施泰纳依然是场上的防守核心，并且在尤文的防守体系中长年磨练，必然会给瑞士国家队带来更加的经验加成。新的是来自AC米兰的里卡多-罗德里格斯，罗格里格斯有着非常强的定位球能力，并且在AC米兰的传中能力得到展现，关键时刻也会要求罗格里格斯积极的插上助攻，帮助球队攻城拔寨。

瑞士vs瑞典历史战绩 交战历史汇总

瑞典队

世界杯参赛次数：11次

世界杯最好成绩：1958年世界杯亚军、1950年世界杯季军、1994年世界杯季军

世界杯参赛时间：1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、1994、2002、2006

FIFA排名：18

2017年11月13日，瑞典国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第12次参赛。

瑞士队

2006年世界杯，瑞士打入十六强，并且创造了单届世界杯0失球的记录;

2014年世界杯，瑞士打入十六强;

2016年欧锦赛，小组赛首轮，瑞士1-0击败阿尔巴尼亚。八分之一决赛中，瑞士1-1战平波兰，但点球大战被淘汰;

2018年世界杯预选赛中，瑞士2-0击败葡萄牙取得开门红，并且获得五连胜。最新FIFA排名瑞士高居第5位。

世界杯参赛次数：8次

世界杯最好成绩：1934、1938、1954年进入8强

世界杯参赛时间：1934、1938、1954、1962、1966、1994、2006、2010、2014

FIFA排名：8

2017年11月12日，瑞士国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格。

瑞典首发阵容名单预测

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

瑞士首发阵容名单预测

瑞士预计首发：

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

E组中，巴西队2-0战胜塞尔维亚队，而瑞士队2-2战平哥斯达黎加队。最终，巴西积7分拿到小组第一，瑞士队5分小组第二出线。塞尔维亚3分第三，哥斯达黎加1分垫底。

F组中，德国队爆冷0-2不敌韩国队，瑞典队3-0完胜墨西哥队。最终，瑞典队6分拿到小组第一，墨西哥队同积6分，以小组第二出线，韩国队3分第三，卫冕冠军德国队3分，但因净胜球的劣势排在第四。

根据世界杯1/8决赛对阵规则，E1的巴西队将对阵F2的墨西哥队，比赛于北京时间7月2日晚22点，在萨马拉竞技场进行。F1的瑞典队将对阵E2的瑞士队，比赛于北京时间7月3日晚22点，在圣彼得堡竞技场进行。

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