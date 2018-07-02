山争哥哥指的是谁？山争哥哥有什么特殊的含义？

近日网上“山争哥哥”突然就火了，很多网友都不知道“山争哥哥”是谁？下面请跟着91手游网小编来看看吧！

山争哥哥有什么特殊的含义？

山争哥哥其实就是徐峥，其实就是把峥拆开山争哥哥，徐峥的微博超话哈哈哈哈哈我的老天鹅啊，大半夜热闹成这样，让你们见识一下蒸饭们的努力!我们山争哥哥，峥火了，pick一下峥峥。

徐峥为什么叫山争哥哥

其实就一个梗，山争哥哥的今日份的盛世美颜也要在我心中永恒珍藏。你不签，我不签，哥哥何时能出圈?

大家加油啊，为了山争哥哥人群中雕塑一般显眼的外貌，素颜也发着光的脸庞，超话要冲起来。

简直是仙子本仙，今天下凡也累了

还有一点就是《我不是药神》还未正式上映，目前是点映，正式上映还在7月6日，受欢迎的原因就是，第一，这部电影能够上映都实属不易，因为讲述是一个敏感题材话题，是从古至今，当下社会一直存在的问题，简述就是“看病难，看病贵”，之所以受关注，就是因为大家产生了共鸣。

第二，演员让人感到惊喜，没有启用流量小生，而用了很多的老戏骨，徐峥终于不再演商业式的喜剧，王传君之前饰演过喜剧《爱情公寓》中的关谷神奇，今年这部电视剧被陈赫拍成了电影，几乎是原班人马，只有王传君没有参加，

一开始大家不能够理解为什么不参加，现在看来，王传君是想做一名演员，而不是明星。王传君在电影《我不是药神》中的表现有让人惊喜到，感觉天生就是吃这碗饭的演员。

第三，虽然这是个新导演，但是之前拍过的作品还是获得了不少奖项的，比如获得了2018微博电影之夜微博最受期待青年导演奖，徐峥也对其高度赞赏，这电影也是通过真人真事改编，而且有徐峥这个票房保障在以及宁浩这个鬼才监制，票房绝对不会差。