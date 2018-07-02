加拿大歌手被枪杀是真的吗 加拿大歌手被枪杀原因什么

近日，网曝加拿大歌手被枪杀。那么加拿大歌手被枪杀是怎么回事?加拿大哪位歌手被枪杀?接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

加拿大歌手被枪杀是怎么回事近日，网曝加拿大饶舌歌手Smoke Dawg被枪杀，年仅21岁。那么加拿大歌手被枪杀是怎么回事?一起来看看!

加拿大饶舌歌手Smoke Dawg是饶舌团体“Halal Gang”成员，今天传出在多伦多夜店外遭枪击身亡，得年仅21岁。据外媒报导，包括Smoke Dawg等2男1女共3名受害者，枪伤后送医，仅1男不治，凶手则乘车逃逸。

虽然警方尚未亲口证实受害者身分，但Smoke Dawg的同乡好友饶舌歌手德瑞克在IG上哀悼：“我们将再也看不到如此充沛的才华与许多故事被表现出来。Smoke，请安息。”2周前，美国饶舌歌手XXXTentacion与Jimmy Wopo也传出遭枪杀的悲剧，今天再度传出，令人不胜唏嘘。

加拿大哪位歌手被枪杀

据悉，加拿大被枪杀的歌手叫做Smoke Dawg，是一名说唱歌手。

在早先天才少年 XXXTENTACION 被枪杀之后，多伦多的说唱歌手 Smoke Dawg 也被枪杀，令人惋惜。根据报道，Smoke Dawg 和其他两人周六晚上在多伦多娱乐地区的 Queen Street West 和 Peter Street 被多次枪击，随后都被紧急送往医院，但是由于伤势过于严重，Smoke Dawg 还是不治身亡了，另外两人严重受伤，警方目前已经展开调查。这位年轻的说唱歌手曾给 Drake 做过演唱会开场嘉宾，也和 Skepta 合作过歌曲，愿他能够 Rest in Peace 吧。

另外饶舌歌手Mustafa也在社交平台上证实死讯，并表示希望大家的祷告可以跟着对方一起到天堂，不少粉丝也纷纷涌上社交网站悼念，并称希望饶舌歌坛可以赶快恢复平静。

多伦多说唱歌手Smoke Dawg带着全新作品《Fountain Freestyle》回归，他曾与 French Montana, Skepta，Murda Beatz等大牌合作，被人当地人寄予厚望。

街头热单《Still》和 Remix French Montana 的《Trap House》，让 Smoke Dawg 在这两三年小有名气;2016年，他和 Skepta 联手打造了歌曲《Overseas》，其并于去年担任 Drake 欧洲巡演的开场嘉宾。逝世前，他刚刚发布了一首全新单曲，并预告了自己的首张个人专辑《Struggle Before Glory》，该专辑原本预计将于今年稍晚发行。

Drake 已在社交媒体上，表达了自己对 Smoke Dawg 的哀悼，我们亦希望今年不要再有令人难过的消息出现了。