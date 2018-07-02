91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

加拿大歌手被枪杀是真的吗 加拿大歌手被枪杀原因什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:27:48| 编辑：透透的

近日，网曝加拿大歌手被枪杀。那么加拿大歌手被枪杀是怎么回事?加拿大哪位歌手被枪杀?接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

加拿大歌手被枪杀是怎么回事近日，网曝加拿大饶舌歌手Smoke Dawg被枪杀，年仅21岁。那么加拿大歌手被枪杀是怎么回事?一起来看看!

加拿大饶舌歌手Smoke Dawg是饶舌团体“Halal Gang”成员，今天传出在多伦多夜店外遭枪击身亡，得年仅21岁。据外媒报导，包括Smoke Dawg等2男1女共3名受害者，枪伤后送医，仅1男不治，凶手则乘车逃逸。

虽然警方尚未亲口证实受害者身分，但Smoke Dawg的同乡好友饶舌歌手德瑞克在IG上哀悼：“我们将再也看不到如此充沛的才华与许多故事被表现出来。Smoke，请安息。”2周前，美国饶舌歌手XXXTentacion与Jimmy Wopo也传出遭枪杀的悲剧，今天再度传出，令人不胜唏嘘。

加拿大歌手被枪杀是怎么回事 加拿大哪位歌手被枪杀

加拿大哪位歌手被枪杀

加拿大歌手被枪杀是怎么回事 加拿大哪位歌手被枪杀

据悉，加拿大被枪杀的歌手叫做Smoke Dawg，是一名说唱歌手。

在早先天才少年 XXXTENTACION 被枪杀之后，多伦多的说唱歌手 Smoke Dawg 也被枪杀，令人惋惜。根据报道，Smoke Dawg 和其他两人周六晚上在多伦多娱乐地区的 Queen Street West 和 Peter Street 被多次枪击，随后都被紧急送往医院，但是由于伤势过于严重，Smoke Dawg 还是不治身亡了，另外两人严重受伤，警方目前已经展开调查。这位年轻的说唱歌手曾给 Drake 做过演唱会开场嘉宾，也和 Skepta 合作过歌曲，愿他能够 Rest in Peace 吧。

另外饶舌歌手Mustafa也在社交平台上证实死讯，并表示希望大家的祷告可以跟着对方一起到天堂，不少粉丝也纷纷涌上社交网站悼念，并称希望饶舌歌坛可以赶快恢复平静。

加拿大歌手被枪杀是怎么回事 加拿大哪位歌手被枪杀

多伦多说唱歌手Smoke Dawg带着全新作品《Fountain Freestyle》回归，他曾与 French Montana, Skepta，Murda Beatz等大牌合作，被人当地人寄予厚望。

街头热单《Still》和 Remix French Montana 的《Trap House》，让 Smoke Dawg 在这两三年小有名气;2016年，他和 Skepta 联手打造了歌曲《Overseas》，其并于去年担任 Drake 欧洲巡演的开场嘉宾。逝世前，他刚刚发布了一首全新单曲，并预告了自己的首张个人专辑《Struggle Before Glory》，该专辑原本预计将于今年稍晚发行。

Drake 已在社交媒体上，表达了自己对 Smoke Dawg 的哀悼，我们亦希望今年不要再有令人难过的消息出现了。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号