2018世界杯比利时VS日本谁会赢 比利时VS日本预测比分

2018俄罗斯世界杯在7月3日晚22：00将展开比利时VS日本的比赛，这两队之间究竟谁会赢呢?比利时VS日本之间的比分是怎样的呢?下面小编为大家带来2018世界杯比利时VS日本的盘口预测，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

比利时VS日本直播入口》》

比利时在跟墨西哥的较量中暴露了防线不少问题，这个亚盘上盘还不可过分相信。

大小球盘口从3球升到了3.25球，结合亚盘的升盘，盘口问题不大，基本面两队都是进攻流畅型球队，对攻大战大球可期。

预测比分：比利时3-0日本

比利时vs日本历史战绩

两队参加世界杯次数

比利时队

世界杯参赛次数：12次

世界杯最好成绩：1986世界杯第四名

世界杯参赛时间：1930、1934、1938、1954、1970、1982、1986、1990-2002、2014

FIFA排名：5

2017年9月3日，比利时国家男子足球队以欧洲区H组第一，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第13次参赛。近年来随着大批青年才俊的涌现，比利时或将再现“欧洲红魔”的表现。

日本队

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2002、2010世界杯16强

世界杯参赛时间：1998、2002、2006、2010、2014

FIFA排名：55

2017年8月31日，日本以亚洲区预选赛12强B组第一身份出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯，这是他们连续第6次参赛。

比利时在欧洲预选赛中以H组头名的身份晋级到世界杯的正赛，10轮小组赛他们取得了9胜1平的不败佳绩，打进43球，丢了6球，净胜球多达37个，他们和德国是并列小组赛进球最多的球队。

他们在主场战平希腊后拿到了一波5连胜，球队进攻端高效让他们一路顺风顺水。

最近的国际友谊赛他们主场2比1小胜捷克，上一轮则3比3战平了墨西哥，球队的进攻火力依然值得信赖。

日本在世界杯亚洲预选赛的B小组中以6胜2平2负的成绩排名小组第一直接晋级2018年世界杯决赛圈，10轮比赛打进17球，是亚洲所有球队中进球数并列第一多的，而7个失球则是所有球队中并列第二少的。除了亚洲预选赛之外，他们还参加了麒麟杯，不过由于重视程度不够，他们只取得了2平1胜的成绩。

近期的友谊赛中，他们两战巴西取得1平1负，另外还输给了澳大利亚，友谊赛的表现不够理想。

北京时间29日凌晨，世界杯最后一轮小组赛打响，一场焦点战中，比利时和英格兰迎来正面交锋，最终，凭借着贾努扎伊的远射，比利时1-0力克英格兰，拿到了3分。

本场比赛之前，双方已经提前锁定小组出线，因此，双方主教练都换上了替补阵容出战，上半场0-0闷平，似乎都不想进攻，而在下半场，比利时进攻开始奏效，贾努扎伊远射打入制胜一球;同组另外一场比赛，突尼斯2-1逆转击败巴拿马。

G组最终积分榜及16强对阵：比利时VS日本，英格兰VS哥伦比亚。击败英格兰之后，比利时取得了小组赛三连胜，拿到了9分，排名榜首，英格兰2胜1负，积6分排名第二，两队携手晋级，突尼斯和巴拿马遗憾出局。

这样一来，在接下来的16强对阵中，比利时将碰到H组第二的日本，英格兰将对阵H组第一的哥伦比亚。

在英格兰和比利时之前，双方的积分、净胜球等都是相同的，再加上上半区豪强云集，谁拿到小组第一，将进入到上半区，因此，有球迷认为，英格兰和比利时肯定都会去争取小组第二。

但这个观点忽略了一个前提，谁拿到第一，将面对日本，谁拿到第二，将面对哥伦比亚，很显然，都想面对实力更弱的日本，如果你连淘汰赛首轮都过不了，又谈何去挑选半区呢?

因此，从这个角度来看，英格兰和比利时看上去是在打默契球，但和法国VS丹麦、日本VS波兰不一样的是，他们还是想拿到3分的，诚然，如果进入到上半区，每前进一步，都会遇到实力更强的对手，但一支球队想要走的更远，甚至夺冠，就不要怕任何的对手。不是吗?

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