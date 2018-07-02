矿泉水致车内起火是真的吗 矿泉水致车内起火具体情况是什么

今日有消息曝光台湾某地矿泉水致车内起火是怎么回事呢？矿泉水为什么能致车内起火呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！！

近日，台湾台中的一辆小客车因车主将两瓶矿泉水随手放在仪表盘上的防滑垫上而起火，挡风玻璃当场碎裂，所幸没有人员伤亡。专家提醒，夏天气温高，像眼镜、香水、罐装喷雾等物品都能因太阳照射引发火灾，民众要格外小心。来看台湾媒体的报道。

驾驶座前方烧了一圈黑，挡风玻璃碎成蜘蛛网状，车子内部更惊悚，胶条都已经溶解。这起火烧车事件发生在台中市北屯区，清晨5点多，驾驶员下班后将车子停放在路边，没想到下班前的这个动作导致惨痛结果。

台湾中天电视台记者：停好车之后，车主随手将两瓶装有水的宝特瓶及数张的发票放置在仪表板上面的防滑垫上，没想到却意外引发火烧车。

根据车场技师判断，当时光线从车窗进入车内后，透过水瓶边缘将光点聚焦到防滑垫上，一般来说，正中午熄火的车内密闭空间温度会有将近70度，经过折射聚焦后，温度最高升到120度，加上防滑垫的燃点低，以及发票助燃，于是便起火燃烧。不止水瓶，眼镜，打火机，也都不能随意丢在仪表板上，不然很可能会烧起来。

台湾专家：平行光打过聚光透镜的时候，它会往它的焦点前进，所以说，它所有的光源热量会集中在这一点。