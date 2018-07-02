91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

矿泉水致车内起火是真的吗 矿泉水致车内起火具体情况是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:26:39| 编辑：透透的

今日有消息曝光台湾某地矿泉水致车内起火是怎么回事呢？矿泉水为什么能致车内起火呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！！

近日，台湾台中的一辆小客车因车主将两瓶矿泉水随手放在仪表盘上的防滑垫上而起火，挡风玻璃当场碎裂，所幸没有人员伤亡。专家提醒，夏天气温高，像眼镜、香水、罐装喷雾等物品都能因太阳照射引发火灾，民众要格外小心。来看台湾媒体的报道。

驾驶座前方烧了一圈黑，挡风玻璃碎成蜘蛛网状，车子内部更惊悚，胶条都已经溶解。这起火烧车事件发生在台中市北屯区，清晨5点多，驾驶员下班后将车子停放在路边，没想到下班前的这个动作导致惨痛结果。

台湾中天电视台记者：停好车之后，车主随手将两瓶装有水的宝特瓶及数张的发票放置在仪表板上面的防滑垫上，没想到却意外引发火烧车。

根据车场技师判断，当时光线从车窗进入车内后，透过水瓶边缘将光点聚焦到防滑垫上，一般来说，正中午熄火的车内密闭空间温度会有将近70度，经过折射聚焦后，温度最高升到120度，加上防滑垫的燃点低，以及发票助燃，于是便起火燃烧。不止水瓶，眼镜，打火机，也都不能随意丢在仪表板上，不然很可能会烧起来。

台湾专家：平行光打过聚光透镜的时候，它会往它的焦点前进，所以说，它所有的光源热量会集中在这一点。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号