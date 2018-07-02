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俄罗斯vs克罗地亚谁会赢？俄罗斯vs克罗地亚盘口预测

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:24:44| 编辑：沐兮

2018世界杯四分之一决赛俄罗斯vs克罗地亚将于近期进行，这场比赛俄罗斯作为东道主能否继续之前的气势一路赢下去呢？下面请跟着91手游网小编来看看俄罗斯vs克罗地亚盘口预测吧！

俄罗斯vs克罗地亚盘口预测

俄罗斯vs克罗地亚将于7月8日02:00正式开启四分之一决赛，两队相比俄罗斯vs克罗地亚谁会赢，俄罗斯vs克罗地亚哪个获胜几率更大：

比分预测：俄罗斯vs克罗地亚可能1:1或者2:1，俄罗斯小胜。

7月1号 俄罗斯5:4西班牙，成功晋级四分之一决赛

目前进军16强的排名如上：

北京时间7月2日，1/8决赛第3场西班牙VS俄罗斯和1/8决赛第4场克罗地亚VS丹麦的比赛已经结束了，俄罗斯和克罗地亚分别胜出。接下来东道主俄罗斯和克罗地亚将在1/4决赛相遇。

北京时间7月1日晚22点，2018年俄罗斯世界杯1/8决赛，东道主俄罗斯坐镇莫斯科卢日尼基球场迎战传统劲旅西班牙。上半场比赛伊格纳舍维奇自摆乌龙，皮克手球犯规送给俄罗斯点球，久巴操刀主罚命中扳平比分。下半场双方走马换将都没有破门，阿金费耶夫尾声阶段两献神扑，90分钟内俄罗斯1-1打平西班牙，双方加时赛30分钟依然没有分出胜负，点球大战俄罗斯4-3胜出，总比分5-4取胜。

作为东道主的俄罗斯队可谓是一路走来气势如虹。小组赛阶段，首战即以5-0大比分战胜沙特阿拉伯，在球队进球榜上俄罗斯排于第二名，3场比赛进8个球，仅次于榜首的比利时。

7月1号 丹麦3:4克罗地亚，克罗地亚成功晋级四分之一决赛

2018年俄罗斯世界杯1/8决赛中与丹麦狭路相逢。上半场比赛，约根森乱中捅射入网，曼朱基奇禁区内劲射扳平比分。下半场比赛双方互无建树，常规90分钟比赛结束，两队打成1-1平，比赛进入加时赛。

第114分钟，莫德里奇中圈前沿送出的直塞球，雷比奇形成单刀机会，直接面对小舒梅切尔，雷比奇身后追防上来的约根森直接将雷比奇放倒在禁区，主裁判罚点球，莫德里奇主罚点球，打右侧，舒梅切尔将球扑住。比赛进入点球大战。点球大战丹麦3次失点，克罗地亚总比分4-3晋级8强。

小组赛阶段克罗地亚三战全胜，在球队进球榜也位于第四名，3战共进7球。

7月8号 俄罗斯vs克罗地亚，进行四分之一淘汰赛

两队在本次世界杯上表现都非常出色，俄罗斯和克罗地亚皆战绩斐然，实在是输赢难料，不过作为东道主的俄罗斯似乎更占优势。

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