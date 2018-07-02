2018世界杯巴西VS墨西哥 巴西VS墨西哥比分预测

2018俄罗斯世界杯7月02日22:00，巴西VS墨西哥之间的对决将在萨马拉竞技场进行，很多小伙伴好奇究竟谁会赢?下面小编为大家带来2018世界杯巴西VS墨西哥的盘口预测，感兴趣的小伙伴赶紧来看看吧!

巴西VS墨西哥直播入口》》

2018俄罗斯世界杯E组和F组第三轮落下了帷幕。巴西队以小组头名连续第13次晋级淘汰赛，桑巴军团将于1/8决赛对阵F组第二的墨西哥

比赛时间及地点

比赛时间：北京时间7月2日晚22:00点

比赛地点：萨马拉竞技场

巴西晋级之路回顾：

北京时间6月18日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯E组的焦点之战在罗斯托夫的顿河畔罗斯托夫体育场打响，由五星巴西迎战欧洲新贵瑞士队，上半场比赛两队展开激烈的对抗，内马尔频频被放倒，卡塞米罗被撞，席尔瓦被闷，随着库蒂尼奥的一脚世界波敲开了瑞士的球门，巴西队1:0领先，瑞士队则在进攻端显得过于粗糙，下半场瑞士通过角球头球得分将比分扳平。

北京时间6月22日20时，世界杯E组第2轮第1场在圣彼得堡展开较量，巴西2比0击败哥斯达黎加。上半时，热苏斯将球打进，但被判越位。下半时，热苏斯打中横梁。内马尔禁区内倒地赢得点球，但主裁判观看VAR回放后取消了点球。补时阶段，库蒂尼奥连续2轮破门，替补道格拉斯-科斯塔助攻内马尔得分。

北京时间6月28日凌晨两点，世界杯E组将会迎来一场关键较量，巴西对阵塞尔维亚。凭借保利尼奥的后插上破门，巴西队1-0领先结束上半场;下半场内马尔角球助攻蒂亚戈-席尔瓦头槌破门，巴西队最终2-0完胜以小组头名身份晋级十六强。

墨西哥晋级之路回顾：

北京时间6月17日23时，世界杯F组首轮第1场在莫斯科卢日基尼球场展开较量，卫冕冠军德国爆冷0比1负于墨西哥，世界杯上墨西哥首次战胜德国。小豌豆助攻洛萨诺首开纪录，克罗斯任意球中楣。终场前，德国替补布兰特打中立柱。

北京时间6月23日23时，2018俄罗斯世界杯F组次轮韩国队与墨西哥队的比赛在顿河畔罗斯托夫打响。墨西哥队凭借上半时贝拉点球命中，以及下半场埃尔南德斯反击得手，伤停补时期间，孙兴民远射为韩国队扳回一球，最终墨西哥2-1战胜韩国队。

北京时间6月27日22时，墨西哥VS瑞典全场比赛结束，墨西哥0-3不敌瑞士。比赛的第50分钟，拉尔森中路分球到右侧，马库斯-贝里大禁区右角处传中，赫拉森将球垫起形成传球，奥古斯丁松小禁区左角处左脚射门，皮球打奥乔亚左手手臂后入网。虽然本场比赛遭遇惨败但同时德国也输球，墨西哥得以6分占据F组小组第二出线。

巴西

目前，巴西队的主力阵型为攻守平衡的4-3-3阵型。前场由内马尔，热苏斯以及库蒂尼奥组成的三叉戟侵略性十足，而刚刚夺取欧冠三连冠的卡塞米罗则是巴西队中场防守最关键的一环。通过中场强大的控制力和防守能力全面解放前场攻击手，而前场三叉戟不固定的位置则是巴西队在进攻时的绝对杀手锏。

但目前巴西队面临的最大问题依然是伤病问题，经历了长期养伤，巴西头牌内马尔的状态仍需比赛去检验，而马塞洛、库蒂尼奥以及热苏斯等在本赛季欧洲联赛中频繁出现伤病的球员也是一个不稳定因素。因此，如果全员保持健康，在淘汰赛中一路过关斩将站上最高领奖台也绝非奢望。

毫无疑问，本赛季争议不断的内马尔是目前这支巴西队绝对的核心和主心骨。如果内马尔保持良好的状态，那其在前场的策应，组织，无球跑动以及完成致命一击的能力都是巴西队极为依仗的存在。因此，从上届世界杯的经验来看，内马尔个人的发挥也将影响巴西队的世界杯夺冠之路。

作为罗纳尔多之后巴西队最有天赋的桑巴9号，曼城小将热苏斯是巴西队中又一个焦点人物。本赛季，由于伤病困扰，热苏斯在曼城队的贡献下降不少，但其依然在整个赛季贡献了17球以及3次助攻的表现。而在国家队，身边多了内马尔这样为自己吸引防守火力的杀星，可供热苏斯发挥的空间会更大，我们也期待这位新星能够在世界杯中上演更加精妙的表演。

墨西哥

在奥索里奥麾下，墨西哥队没有固定的常规首发。同时奥索里奥对于边锋战法的痴迷程度甚至让所有球迷感到困惑，毕竟像希门尼斯这样身高超过一米九的大个很少会被安排在边路，但这也是奥索里奥的独到之处。

目前，墨西哥队以主攻边路的4-3-3体系为主，经过三年的历练，墨西哥队在边路进攻中的造诣堪称出神入化。但在防守端，墨西哥队却接连在美洲杯和联合会杯上创造大比分失利，这也必须给他们敲响警钟。本届世界杯对于墨西哥队而言签运不算上佳，想要小组出线谈不上轻松，与瑞典队在小组赛末轮的交锋或将直接决定出线的命运。

对于墨西哥队而言，已经代表球队出战过两届世界杯的哈维尔-埃尔南德斯将是球队在锋线上攻城拔寨的关键，但曾经的小豌豆如今也已迈过而立之年，其个人的冲击力以及得分效率均下降不少。因此，目前效力于埃因霍温队的小将洛萨诺将会分担小豌豆的得分压力。值得一提的是，已经参加过四届世界杯的老将马科斯将迎来自己的第五次世界杯之旅，如果能够在比赛中出场，那么马科斯也将追平由马特乌斯等人保持的五届世界杯参赛纪录。

两队参加世界杯次数

巴西队

世界杯参赛次数：20次

世界杯最好成绩：1958年、1962年、1970年、1994年、2002年世界杯冠军

世界杯参赛时间：1930-1938年、1950-2014年

FIFA排名：2

截止2014年，巴西参加世界杯总场次104场：胜71场、平16场、负17场，进球221个。2017年3月28日，巴西队在2018世界杯南美区预选赛中以第一的身份出线，是除东道主俄罗斯意外最早出线的球队。

墨西哥队

世界杯参赛次数：15次

世界杯最好成绩：1970、1986世界杯八强

世界杯参赛时间：1930、1950-1970、1978、1986、1994-2014

FIFA排名：16

巴西VS墨西哥历史战绩

巴西队与墨西哥队共有37场的历史交锋，巴西队21胜6平10负占据绝对优势，进69球失34球。两队在友谊赛中交战过21场，巴西队13胜6平2负完全占据优势，进41球失17球;其中主场巴西队3胜2平1负占据优势，进9球失6球。

从巴西队与墨西哥队的历史交锋总成绩来看，巴西占优;但在杯赛历史上，墨西哥占尽优势。2005年联合会杯小组赛第二轮，巴西0-1输给墨西哥，桑巴军在半决赛与德国队苦战90分钟，依靠阿德里亚诺在第76分钟的进球才3-2险胜。此外，2007年美洲杯小组赛首轮，巴西0-2墨西哥。这两次杯赛的小组赛，都是墨西哥最终赢得榜首，巴西队第二名。

巴西VS墨西哥赔率图

依照主流博彩公司给出的盘口，巴西占据一球的盘口优势，优势较为明显。

比赛分析及结果预测：

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

巴西作为本届世界杯夺冠的最大热门，球队拥有进攻三叉戟保证强劲的进攻火力，球队中后场的配置也较为不错，门将更是“富裕”有豪门门将把关，球队在阵容上可以说没有弱点，但是球队进入状态并不是很快，内马尔还是痴迷于带球，不过整体实力明显强于墨西哥一个档次，但对于墨西哥而言并不是没有机会，球队在首战就掀翻了德国战车，球队攻防体系较为不错。

墨西哥上战0:3惨败瑞典，很多致命弱点都被暴露出来，球队面对巴西的攻击线防守能力明显不足，库蒂尼奥内马尔热苏斯三叉戟状态都较为不错，何况巴西中后场的把控能力较强，各条线都占据一定优势，再加上盘口给出一球实力盘口，巴西取胜的难度不大。

比赛结果预测：巴西胜

盘口推荐：巴西-1

比分预测：2:0,3:1

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