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芝加哥游行抗议是怎么回事 芝加哥游行抗议什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:24:39| 编辑：透透的

今日有消息曝光芝加哥游行抗议是怎么回事呢？具体情况是什么？芝加哥游行抗议原因是什么？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！！

芝加哥游行抗议怎么回事/抗议原因大揭秘 新华社芝加哥7月1日电通讯：“我们决不允许这种事发生!”——美国芝加哥大游行抗议特朗普政府“骨肉分离”移民政策

新华社记者汪平

6月30日是临近美国独立日的小长假第一天，很多人原本打算外出郊游。然而，美国政府一纸致使“骨肉分离”的移民政策打乱了他们的计划。

当天，芝加哥气温飙升至近40摄氏度，5万多市民走上街头，手举标语海报，高喊口号，抗议特朗普政府移民政策。

不到11点，芝加哥市中心戴利广场已挤满参加抗议的民众。广场中心临时搭建的讲台上，不同族裔代表上台讲话，强烈谴责美国政府对非法移民“零容忍”政策。

墨西哥裔和非洲裔演讲者回忆家庭的美好、新移民政策给自己社区和族群带来的“灾难”。他们心绪难平，讲到动情处声泪俱下，高呼“反对分离”“让家人待在一起”，引得台下民众共鸣

一对墨西哥裔夫妇哭诉道：“我们的女儿为国捐躯，服兵役战死在外国战场，而我们却面临被拆散家庭的苦难。”

阿内尔·罗德里格斯2岁时随父母来到美国。对她而言，这场集会游行是对特朗普政府表达移民的心声。“我来这里，就是因为我是移民，我和父母从边境来美国。

看到小朋友和他们的家庭分离让人悲伤愤怒，我们必须传递出一个清晰的信号，我们决不允许这种事发生!”

看完这篇文章有何感受？

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