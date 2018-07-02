91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

共享村落在哪里 高陵哪里推出共享村落

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:23:01| 编辑：透透的

今日有消息曝光西安市高陵区建立共享村落是真的吗？西安市高陵区在哪里建立共享村落呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

7月2日，西安市高陵区推出的首批“共享村落”。这一新举措吸引了很多那些看重乡村良好环境，想要立足在这些地方创业的人士。

1

(图源：高陵区统筹办)

“共享村落”，是指村集体或农户委托村集体经济合作社在农村产权交易平台上进行流转交易的闲置宅基地和房屋。该举措以农村宅基地集体所有权，宅基地农户资格权不变为前提，并且以不影响农民正常生活，按照依法、自愿、有偿的原则进行，探索宅基地“三权分置”的模式。

据悉，目前该区排查出大量闲置宅基地和闲置农房，很多农民都有出租意愿。

此次公布“共享村落”50户房源地处渭河北岸，分布于高陵区张卜街道张家村、南郭村。

根据初步规划，农民个人闲置的宅基地和闲置农房，和村集体经济合作社签订《委托书》，经区农业管委会备案后，由区农村产权交易中心进行信息发布、组织交易。交易完成后，90%出租费用分配个人，10%作为村集体经济收益，主要用于村内基础设施维护、公共服务建设等。

而集体产权的宅基地和农房，则需召开股东(代表)大会，形成决议公示后，将这些集体资产作为“集体经营性资产”折股量化给村集体经济合作社成员，最终由区农村产权交易中心进行信息发布、组织交易。

利用闲置宅基地或农房创业成功，被认定为国家级、省级、市级众创空间的，高陵区将分别给予20万元、15万元、10万元奖励。

一方面保障和维护农民的利益，另一方面共享人也能从“共享村落”中享有一定权益，如新建权、改建权、转让权、经营自主权、经营收益权、融资抵押担保权等。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号