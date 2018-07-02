护目镜使用教程 护目镜功能特色介绍

如今手机对于小伙伴来说已经成为必不可少的生活用品，护目镜是一款手机亮度调节软件，那么护目镜要如何使用呢?下面小编为大家带来护目镜使用教程的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧进来看看吧!

护目镜功能特色：

【一键防蓝光】一键调整屏幕颜色，透明度可调节，减少蓝光伤害

【屏幕颜色自定义】默认橙色，另有棕色、黑色、绿色可供选择，或通过颜色选择器自定义，自己的色彩自己做主

【智能调节屏幕亮度】根据环境智能调节，降低亮度超过系统默认设置，减轻眼睛疲劳，省心又轻松

【眼睛健康分析】关注眼睛健康，客观评分，简洁明了

【定时开关】开启定时开关，每天自动开启关闭，一劳永逸

【操作简单】可在通知栏添加快捷开关，方便使用

使用教程分享：

1、用户们要是想使用护目镜app，在进入首页后通过右侧的开关按钮就可以直接点击打开，非常方便快捷!

2、在开启了护目镜后，我们还可以通过下方功能选择护眼模式的颜色，让你的手机屏幕变得更加“顺眼”。

3、而且通过上方选项进入健康分析页面，软件还可以根据用户使用手机的时间来进行判断，帮你更好的管理用眼健康。

以上就是今天的全部内容了，希望对大家有帮助，更多资讯请关注91网哦!