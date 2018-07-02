91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 软件教程 > 正文

护目镜使用教程 护目镜功能特色介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:21:40| 编辑：﹍ɑ。群℡

如今手机对于小伙伴来说已经成为必不可少的生活用品，护目镜是一款手机亮度调节软件，那么护目镜要如何使用呢?下面小编为大家带来护目镜使用教程的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧进来看看吧!

快啦网

护目镜功能特色：

【一键防蓝光】一键调整屏幕颜色，透明度可调节，减少蓝光伤害

【屏幕颜色自定义】默认橙色，另有棕色、黑色、绿色可供选择，或通过颜色选择器自定义，自己的色彩自己做主

【智能调节屏幕亮度】根据环境智能调节，降低亮度超过系统默认设置，减轻眼睛疲劳，省心又轻松

【眼睛健康分析】关注眼睛健康，客观评分，简洁明了

【定时开关】开启定时开关，每天自动开启关闭，一劳永逸

【操作简单】可在通知栏添加快捷开关，方便使用

使用教程分享：

1、用户们要是想使用护目镜app，在进入首页后通过右侧的开关按钮就可以直接点击打开，非常方便快捷!

快啦网

2、在开启了护目镜后，我们还可以通过下方功能选择护眼模式的颜色，让你的手机屏幕变得更加“顺眼”。

快啦网

3、而且通过上方选项进入健康分析页面，软件还可以根据用户使用手机的时间来进行判断，帮你更好的管理用眼健康。

快啦网

以上就是今天的全部内容了，希望对大家有帮助，更多资讯请关注91网哦!

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号