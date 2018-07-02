高陵推出共享村落是真的吗 高陵为什么推出共享村落

今日有消息曝光高陵推出共享村落是真的吗？高陵推出共享村落是怎么回事呢？高陵推出共享村落是什么？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

我想问一下大家，知道高陵推出共享村落是怎么回事吗?听说西安市高陵区推出首批共享村落是吗?那高陵推出共享村落具体情况是怎样的?

最佳答案

7 月 2 日，西安市高陵区推出的首批“共享村落”，让有着田园梦想的人士可以通过租赁的方式得以实现。

“共享村落”，是指村集体或农户委托村集体经济合作社在农村产权交易平台上进行流转交易的闲置宅基地和房屋。

此次公布“共享村落” 50 户房源地处渭河北岸，分布于高陵区张卜街道张家村、南郭村。张家村书记程军、南郭村书记杨黎明告诉记者，按照区上安排，他们组织人力用半个月时间排查出大量闲置宅基地和闲置农房，农民均有出租意愿。

国土高陵分局总工高利民介绍，“共享村落的实施，是以农村宅基地集体所有权，宅基地农户资格权不变为前提，不影响农民正常生活，按照依法、自愿、有偿的原则进行的。”

农民个人闲置的宅基地和闲置农房，和村集体经济合作社签订《委托书》，经区农业管委会备案后，由区农村产权交易中心进行信息发布、组织交易。交易完成后，90%出租费用分配个人，10%作为村集体经济收益，主要用于村内基础设施维护、公共服务建设等。

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