俄罗斯vs克罗地亚谁的胜算大？俄罗斯vs克罗地亚阵容分析

2018世界杯俄罗斯作为东道主可谓是气势如虹，接下来俄罗斯将对战克罗地亚，那么到底谁的胜算大呢？很多球迷都想知道，下面请跟着91手游网小编来看看俄罗斯vs克罗地亚阵容分析吧！

俄罗斯vs克罗地亚阵容分析

从目前的世界杯情况来看，俄罗斯vs克罗地亚两者实力相当，表现都非常优秀：

小编预测：俄罗斯险胜，或者双方打成平局。

俄罗斯vs克罗地亚四分之一决赛将于7月8号凌晨开启正式角逐，两队实力相当看来比赛非常具有看点：

1、历史战绩

1958：八强

1962：八强

1966：殿军

1970：八强

1982：复赛

1986：十六强

1990：小组赛

1994：小组赛

2002：小组赛

2014：小组赛

而且俄罗斯本次作为东道主，占据地理优势，夺胜的可能性更大。

世界杯参赛次数：4次

世界杯最好成绩：1998年法国世界杯季军

世界杯参赛时间：1998、2002、2006、2014

FIFA排名：17

2、最近表现

在2018年俄罗斯世界杯1/8决赛上，东道主俄罗斯队在先打进乌龙的情况下点球扳平，并通过防守将比赛拖入点球大战，阿金费耶夫表现出色，力扑科克和阿斯帕斯的点球，东道主淘汰了夺冠热门西班牙。

俄罗斯战术打法：

切尔切索夫上任后致力于阵容年轻化，不过战绩并不能让人满意。俄罗斯国家队基本上是以国内联赛球员为班底，传切配合娴熟，反击速度快，依靠整体运转。但是，他们不善于破密集防守，领先情况下容易注意力不集中，落后时也不善于保持心态，意志品质不强。

值得一提的是，作为俄罗斯归化球员的马里奥•费尔南德斯也入选了大名单。自2013-14赛季加盟莫斯科中央陆军后，这名前巴西国脚(入选过1次)一直都是俄超最顶级右后卫，如今更多出现在右中场的位置。

在2018年俄罗斯世界杯1/8决赛上，丹麦和克罗地亚在开场4分钟便各入一球，但此后比赛进入了漫长的拉锯战，加时赛舒梅切尔扑点，点球大战双方上演门神大战，舒梅切尔扑2，苏巴希奇扑3，克罗地亚惊险晋级。

克罗地亚战术打法：

克罗地亚队中前场实力非常强大，莫德里奇和巴代利两名技术型后腰，再加上经验老道的拉基蒂奇和跑动积极的布罗佐维奇，格子军团的中场实力可以比肩世界上任何一支豪门球队。莫德里奇是球队的头号球星，皇马10号脚下技术出色，能够通过不断的跑动梳理中后场，而且在防守端也有不错的水准。

前锋位置上克罗地亚有卡利尼奇和克拉马里奇，而曼祖基奇的存在则为球队带来了绝佳的战术价值，尤文图斯前锋扎实的基本功、出色的跑动和抢点能力将让队伍受益匪浅，再加上佩里西奇在右路的冲击力和创造力，可以说克罗地亚队有能力制造大量的进球威胁。

相比之下，克罗地亚的防守端是其薄弱点，洛夫伦和维达的中卫组合并不算稳健，尤其是定位球防守是一大难题，而转身速度慢的弱点也经常让对手打穿他们的防线。因此克罗地亚想要取得好成绩就需要在防守端多下功夫。

从目前16强pk结果来看，世界杯成功逆袭完全是有可能的。

俄罗斯vs克罗地亚，两者可能打成平局，或者俄罗斯逆袭，打败克罗地亚成功晋级前4强。

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