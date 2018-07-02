见吧小程序要在哪玩 见吧小程序使用教程

见吧小程序是一款交友小程序，很多小伙伴都很感兴趣，那么见吧小程序要在哪玩呢?入口在哪?下面小编为大家带来见吧小程序的相关资讯，感兴趣的小伙伴赶紧进来看看吧!

见吧小程序入口

1、进入“发现-小程序”页面，搜索“见吧”，即可进入;

2、微信首页直接搜索“ 见吧”即可进入;

3、扫描见吧即可进入。

目前见吧小程序还未上线。

见吧小程序适用范围

相亲，社交。

见吧小程序使用教程

1、使用微信扫描页面上方二维码进入见吧小程序;

2、在微信中搜索“ 见吧“即可进入小程序。

“见吧”小程序相亲交友模式

据悉，“见吧”小程序用户可以在平台发布见面，地点由用户自己决定，可以是图书馆，咖啡吧，酒吧，餐厅，商场，电影院等各个场景，具体见面后的活动也可根据自身爱好来定。发布见面后，其他用户可以在该小程序内的广场界面看到，可自由选择感兴趣的活动及见面形式。

用户报名后，需发布方同意后才会让双方进一步了解及见面。见面之前，双方都需缴纳相应的押金，以保障按时到达见面地点，并遵守文明见面的原则，同时平台也会核审双方的社会信用，并告知双方。

模式新颖

“见吧”具有以下四大特点

一、 轻量化相亲平台，高效新潮交友方式

年轻人觉得传统相亲平台或者是爸妈介绍都太过于郑重其事，本身存在排斥心理，更乐于在轻松的环境中，认识新朋友，并从朋友开始，慢慢走向婚姻。通过以前的相亲方式认识，往往考虑只考虑是否合适结婚，要求较高，成功率较低，同时失败后，也没办法成为朋友，并不能扩大交友圈。

二、 跳出固有朋友圈，遇到更多人

目前社会压力大，工作繁忙，交友圈小，自己的生活圈比较单一，不一定能够接触到足够多的人，往往每次玩在一起的朋友总是同一堆人。通过见吧可以快速获得新的朋友圈，认识新的朋友。

三、 多场景，遇见合拍人

用户在见吧可以通过发布或者参与自己感兴趣的活动，遇到新的朋友。他们可以是球友、饭友、影迷、酒友、狗友、健身 buddy、桌游小伙伴，甚至是抖友等等。并且用户可以在同城，甚至跨省，全国范围内发布相关信息。

四、 与现有聊天社交软件的差异

一般的社交聊天软件，聊了很久，约见面时却会出现被放鸽子的情况，聊天和见面两种性格，本人与网络上形象差异巨大，见面后被提出不合理要求等各类问题。“见吧”通过实名体系、押金体系、信用体系保障用户的基本权益，同时通过双方的爱好，自愿结对，快速拉近人与人的距离，成为大家互相认识的牵线人。

打开小程序发现，在小程序的首页交友广场中，可看到最新发布的约会活动，每个约会活动都显示发布者昵称、年龄、活动名称、时间、地点、报名数量以及买单方式，部分热门约会活动甚至会有多人报名，但根据平台的一对一配对模式，每个活动只能邀约一名单身者，在一定程度上保证了配对成功率。

双方在见面时，可享受平台合作商户的优惠，如电影院、餐厅等折扣套餐，双面见面完毕后也将获得相应的评价及退还押金，并可选择是否继续使用见面的增值业务。增值业务包含出行安排、个人形象打造、情感培训等各类服务。

通过实名体系、押金体系、信用体系保障用户的基本权益，能在一定程度上保护用户权益，但在交友活动广场中，部分活动发布者将约会地点选在宾馆，或者发布的活动名称直接显示“想找个美女”等，这样的约会方式是否存在情色暗示而被封禁呢?

所以，“见吧”小程序平台如何树立良好的交友环境和行之有效的平台规则，是小程序首当考虑和解决的重点，如果能确立安全有效的监督机制，做到全方位保障用户利益，相信这样的交友方式会在一定程度上受到广大单身男女的欢迎。

以上就是今天的全部内容了，希望对大家有帮助，更多资讯请关注91网哦!