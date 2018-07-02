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李栋旭裴秀智分手了吗 李栋旭裴秀智分手原因是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-02 10:17:43| 编辑：透透的

今日有消息曝光李栋旭裴秀智分手是怎么回事？两人分手原因是什么呢？两人在一起多久了？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

年初的时候，裴秀智和李栋旭恋爱的消息让很多人都震惊，而日前双方分手更是让粉丝们措手不及，那么李栋旭和裴秀智为什么分手呢?接下来我们就来看一看吧。

李栋旭和裴秀智为什么分手 又是行程太忙惹的祸

李栋旭裴秀智分手是怎么回事

根据韩国媒体报道，李栋旭和裴秀智两人目前已经分手，据悉，两人于今年3月份的时候曝光了恋情，到如今传出分手的消息也才4个月，很多网友表示早就料到了回事这样的结果。

据韩国媒体报道，秀智、李栋旭恋爱4个月后分手。二人因各自繁忙的行程和新作准备工作，彼此疏远并于近期分手。某相关人士表示：“两人分手后，回到互相支持彼此的前后辈关系。”对此，JYP方面表示：“因为行程非常繁忙，见面比较困难，自然而然地分手了”。

李栋旭所属社KingKong By Starship方面表示：“李栋旭与裴秀智近期确实已经分手，变回了很好的前后辈关系”。

裴秀智还曾和李敏镐交往三年，两人后来分手了。网友们一度为这对金童玉女的组合感到惋惜，年初也不停曝出二人复合的消息。

李敏镐和裴秀智2015年3月公开恋爱，当时两人被目击到在伦敦约会被狗仔偷拍，互动敲甜蜜。一个是炙手可热的亚洲明星，一个是知名度爆棚的国民初恋，当时可谓是掀起了媒体间的轩然大波。

但今年3月李栋旭和裴秀智公布了恋爱的消息让很多cp粉失望了，其实早在6年前年秀智录制一档韩国综艺《强心脏》时，李栋旭就担任该节目的主持人之一，秀智就在节目中公开称李栋旭就是自己的理想型。

不过目前两人因为行程分手粉丝们也是喜忧参半。

目前，秀智即将通过电视剧《Vagabond(浪客行)》回归银幕，裴秀智在剧中饰演国情院要员"高海丽"。该剧男主为李胜基，这也是两人继《九家之书》后的第二次合作

《VAGABOND》将讲述男主人公被牵连到一起民航坠机事件而失去一切后，从被隐藏的事实中发现一桩巨大的贪污腐败案并最终将真相公之于众的故事。李昇基将饰演精通各种武艺的替身演员，而秀智则将饰演韩国国家情报院的特工。

李昇基与秀智曾在五年前一起出演《九家之书》，这次两人二度携手合作，再加上曾执导《浪漫医生金师傅》等热播剧的刘仁植导演，让这部《VAGABOND》受到了广泛的关注和期待。

这部《VAGABOND》将于下月2日举行首次剧本朗读会并在不久后正式开拍，该剧的海外发行由索尼影业担任，有望美日韩三国同步播出。

不得不说，近几年秀智的发展是越来越好，虽然之前一被人诟病“长太胖”，但是小姐姐已经瘦身成功逆袭啦~从当初的国民初恋一跃成为韩国最火的新星，到现在发展也是real顺利了。

看完这篇文章有何感受？

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