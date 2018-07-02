球迷怒摔电视泄愤是怎么回事 哪个球队球迷怒摔电视泄愤

今日有网友曝光某球队球迷怒摔电视泄愤是怎么回事呢？具体情况是什么呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

腾讯体育7月1日讯 根据英国《太阳报》的最新报道，在阿根廷3-4负于法国之后，一名该国球迷将自家尺寸巨大的液晶电视从二楼扔了出去，以发泄胸中的怒火。

在俄罗斯世界杯八分之一决赛首场比赛中，阿根廷在喀山竞技场对阵夺冠热门法国队，最终梅西和他的一干老兄弟们3-4败下阵来，无缘晋级下一轮。虽然阿根廷队一度将场上比分反超为2-1，然而法国前锋姆巴佩2射1助攻(点球)的杰出表现，令蓝白军团彻底崩盘。

《太阳报》记者发布了一段视频，画面中一位狂热的阿根廷球迷将自家尺寸巨大的液晶电视从二楼扔了出去。记者托比-甘侬写道：“这位球迷显然是无法抑制住国家队出局的怒火了，他与阿根廷所有球迷一样，必须找到一个宣泄的出口，最终他选择把自家的液晶电视从二楼扔出去。这一天，阿根廷举国同悲，该国球迷以泪洗面。”

在该场比赛的下半场第66分钟，阿圭罗替补登场，他在伤停补时第3分钟攻入1球，但依然没有能够帮助阿根廷挽回败局。

赛后，阿圭罗在接受媒体记者采访时，专门感谢了本国球迷的支持，他说道：“很明显，该场比赛的失利结果，让我们大家都非常伤心，但是所有人都必须努力学会放眼于未来。我们已经拼尽了全力，因此也没什么可后悔的。阿根廷球迷实在是太可爱了，我必须感谢你们当中的每一个人。”

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终场哨声划破天际，梅西的又一届世界杯之旅结束了。

新华社31岁的梅西双手叉腰静立在球场中央，他表情肃穆、一动不动如同一尊雕像，这会是5次“金球先生”得主的最后一届世界杯吗?大力神杯的梦想再次破灭，而梅西能否再坚持4年?4年后，35岁的他是否还有勇气站上世界杯的球场?

阿根廷球迷泪眼婆娑，在知道出局后仍不忘纵情高歌。虽然阿奎罗的进球在最后时刻给了他们一点点希望，但事实上一切在2比4时就已经提前终结。

遗憾的是，在94分钟里，梅西只有4次射门，法国人对他严防死守。梅西下半场频频后撤，利用自己的有球能力制造威胁。他的确已经拼尽了全力。遗憾的是，站在他对面的，是一支实力更为强大的球队。

阿根廷队已经25年没有拿过正式大赛的冠军了。本届世界杯，他们步履蹒跚，小组赛与冰岛队战平，输给克罗地亚队，虽然最后一轮战胜尼日利亚队侥幸出线，但在1/8决赛中遭遇了强大的法国队，最终还是出局。

梅西究竟算不算球王，各方争论不休。的确，他独缺一项最重要的奖杯——大力神杯。这个伟大的足球天才在俱乐部层面拿到了所有的荣誉，却独独少了那一座让所有阿根廷人神往的大力神杯。而马拉多纳之所以能被公认为球王，正是因为他拥有这座奖杯。

告别了俄罗斯世界杯，也许梅西的历史地位永远无法比肩老马了。但对于球迷而言，这又何妨。能见证梅西的时代，我们已经是幸运的。他疲惫了，他回家了，他该休息了。阿根廷球迷们也可以歇歇脚步，隔岸观火。希望当我们再想起梅西时，往事如昨，一切美好场景都历历在目。