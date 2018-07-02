2018世界杯比利时VS日本谁会赢？比利时VS日本比分预测

比利时VS日本2018世界杯的比赛将于明日凌晨2:00进行，这场比赛也是看点十足的，当然球迷们最关心的还是谁输谁赢了，下面请跟着91手游网小编来看看比利时VS日本比分预测吧！

2018世界杯比利时VS日本：

比分预测：2 : 1

比利时vs日本

比利时vs日本历史交锋战绩比分记录

友谊赛 2017-11-15 比利时 1-0 日本

友谊赛 2013-11-20 比利时 2-3 日本

世界杯 2002-06-04 日本 2-2 比利时

两队参加世界杯次数世界排名对比

实力对比

比利时队

世界杯参赛次数：12次

世界杯最好成绩：1986世界杯第四名

世界杯参赛时间：1930、1934、1938、1954、1970、1982、1986、1990-2002、2014

FIFA排名：5

2017年9月3日，比利时国家男子足球队以欧洲区H组第一，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第13次参赛。近年来随着大批青年才俊的涌现，比利时或将再现“欧洲红魔”的表现。

日本队

世界杯参赛次数：5次

世界杯最好成绩：2002、2010世界杯16强

世界杯参赛时间：1998、2002、2006、2010、2014

FIFA排名：55

2017年8月31日，日本以亚洲区预选赛12强B组第一身份出线，直接晋级2018俄罗斯世界杯，这是他们连续第6次参赛。

两队世界杯小组赛战绩：

比利时取得了小组赛三连胜，拿到了9分，排名榜首，进9球失2球，攻击力十足

日本1胜1平1负取得4分小组赛第二晋级16强，进4球失4球。

两队近期比赛战绩数据对比

比利时近期比赛战绩

比利时近10场比赛，球队共取得8胜2平0负的战绩，平均进球2.80个，平均失球0.60个

日本近期比赛战绩

日本近10场比赛，球队共取得3胜2平5负的战绩，平均进球1.30个，平均失球1.80个

总结：比利时堪称世界杯妖人队，各位置都是才华横溢的天才球员，攻击力十足，相对来说日本能进入16强已经是成功了，但是面对比利时差距就非常明显了，不管是进攻还是防守。球队阵容实力排名差距较大。

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