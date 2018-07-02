雅万高铁开工建设是真的吗 雅万高铁开工建设投资多少钱

今日有消息称雅万高铁开工建设是怎么回事呢？雅万高铁开工建设是不是意味着我国的的第一条走出去的一单。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

雅万高铁开工建设 具体情况介绍 海外网北京6月30日电(记者严冰) 记者今天从中国铁路总公司获悉，印度尼西亚雅加达至万隆高铁建设取得重要进展，

至2018年6月，该项目22处控制性工程取得突破。这标志着雅万高铁项目建设进入全面实施推进新阶段。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，雅万高铁是中国“一带一路”倡议和印尼海洋支点战略对接的重大项目，是中印尼两国共同推动建设的标志性工程，

也是中国高铁全方位整体走出去第一单。雅万高铁项目启动实施以来，在两国最高领导人的关怀推动下，在中印尼两国政府有关部门的大力支持下，

中印尼两国建设者千方百计克服困难，推动雅万高铁建设不断取得新进展。目前，雅万高铁项目实施的工作机制已基本到位，

项目许可、融资等关键条件逐步落实，征地拆迁取得突破性进展，22处控制性工程取得新突破，雅万高铁工程建设已具备全面开工条件。

雅万高铁项目全长142公里，最高设计时速350公里，采用安全可靠、技术先进、运营成熟的中国铁路技术标准，并按照印尼当地的气候、

线路条件及沿线群众文化传统和生活习惯量身打造，以满足印尼人民的审美和出行需要。

雅万高铁建成通车后，雅加达至万隆将由现在的3个多小时缩短至40分钟，不仅将有效缓解雅加达至万隆的交通压力，为当地百姓创造方便快捷、

舒适的出行条件，而且将优化当地投资环境，带动沿线商业开发和旅游产业发展，加快形成高铁经济走廊，造福印尼广大民众。

该负责人表示，随着工程全面展开，该项目将极大地带动印尼施工装备、建筑材料等产业的发展，增加当地就业机会，

目前已有超过2000名当地员工参加工程建设，未来还会进一步增加。同时，中国铁路持续加大对印尼员工的培训，支持帮助印尼建设一支自己的高铁技术力量和员工队伍。

下一步，中印尼双方企业将加强合作，大力推进项目建设组织实施，完善规章制度，优化施工组织，加强质量安全控制，确保工程顺利实施。

中国高铁助推印尼经济社会发展(图片来源：澎湃新闻)

海外网北京6月30日电(记者严冰)记者今天从中国铁路总公司获悉，印度尼西亚雅加达至万隆高铁建设取得重要进展，至2018年6月，该项目22处控制性工程取得突破。这标志着雅万高铁项目建设进入全面实施推进新阶段。