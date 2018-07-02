2018世界杯法国vs乌拉圭谁的胜算大?法国vs乌拉圭盘口预测

2018世界杯法国vs乌拉圭的比赛即将开始了，很多球迷都很关注法国vs乌拉圭谁会赢得比赛，下面请跟着91手游网小编来看看法国vs乌拉圭盘口预测吧！

乌拉圭vs法国历史战绩

乌拉圭

乌拉圭是历史上国际赛对赛次数最多的国家足球队之一，拥有丰富的大赛经验，是一只老牌强队，曾夺得过两次世界杯冠军，世界上仅有的获得过两次世界杯冠军的8个国家之一。

乌拉圭：13次

FIFA排名：21

乌拉圭世界杯最好成绩：1930年和1950年的冠军

参赛时间：1930年、1950年、1954年、1962年、1966年、1970年、1974年、1986年、1990年、2002年、2010年、2014年、2018年

法国队

世界杯参赛次数：15次

世界杯最好成绩：1998年世界杯冠军，2006年世界杯亚军、1958年世界杯季军、1986年世界杯季军

世界杯参赛时间：1930-1938、1950-2014

FIFA排名：7

两队第一次在世界杯上交手得追溯至1966年英格兰世界杯，乌拉圭与法国同分在A组，同组的还有东道主英格兰和墨西哥，最终乌拉圭1胜2平积4分以小组第二名的身份晋级八强，那唯一的一场胜利便来自法国，乌拉圭2-1击败对手，高卢雄鸡则遭遇1平2负小组垫底出局。2002年韩日世界杯，两队在世界杯小组赛再次相遇，卫冕冠军法国队1平2负积1分且0进球惨遭垫底出局，而唯一的一场平局便来自与乌拉圭的0-0平局，乌拉圭则在小组赛中2平1负，以小组第三遭淘汰。

2010年南非世界杯，乌拉圭与法国又一次分在同组，法国小组赛1平2负又一次以小组垫底出局，而唯一取得平局同样来自乌拉圭，两队在首轮小组赛中战成0-0平局，但乌拉圭在随后两场小组赛分别击败东道主南非和墨西哥，以小组头名出线，并最终获得第四名。

法国晋级之路回顾

北京时间6月16日晚18点，2018年俄罗斯世界杯小组赛首轮迎来一场焦点之战，欧洲劲旅法国队对阵袋鼠军团澳大利亚队。上半场比赛托利索险些自摆乌龙，法国队进攻乏力，半场战罢0-0暂平澳大利亚。下半场裁判通过VAR回放判给法国队点球，格列兹曼打破僵局，随后乌姆蒂蒂手球犯规，耶迪纳克主罚点球扳平比分，比赛最后时刻博格巴破门，法国队2-1击败澳大利亚取得开门红。

北京时间6月21日23:00，世界杯小组赛C组第二轮的比赛，法国对阵秘鲁。上半场，吉鲁助攻姆巴佩破门，姆巴佩也成为了法国队在世界杯中取得进球最年轻的球员;下半场，秘鲁多次威胁到法国的球门，不过洛里还是在自己国家队百场里程碑比赛中取得零封。最终，法国1-0战胜秘鲁，提前一轮小组出线。

北京时间6月26日22:00，世界杯小组赛C组第三轮的比赛，丹麦对阵法国。上半场，双方进攻节奏不快，曼丹达破坏了埃里克森的单刀球，吉鲁和登贝莱错失好机会;下半场，格列兹曼和埃里克森又各自带领球队打出攻势，可惜并没能取得进球。最终，丹麦0-0法国，法国队取得小组头名，这场比赛也是本届世界杯首次出现双方都没有进球的情况。

本次大名单乌拉圭一线球星悉数入选，包括巴黎前锋卡瓦尼、巴萨前锋苏亚雷斯以及马竞后防核心戈丁，称得上是乌拉圭的“黄金一代”，卡瓦尼本赛季成为了巴黎历史射手王，除了有豪华锋线组合，后防方面戈丁和吉梅内斯则是乌拉圭的定海神针，两人本赛季同在马竞踢球形成默契，吉梅内斯的速度和灵活特性也可以和戈丁形成互补，完成世预赛后的5场热身赛中，他们帮助球队4次零封对手，防守同样表现稳固。中场方面更是有意甲俱乐部为主的球员形成，球员实力相较于埃及有不少优势，球队对于前场炮弹的输送较为给力。

作为南美洲传统足球强国，乌拉圭也是第一届世界杯的冠军队伍(1930年)，球队在1950年世界杯同样拿到冠军。在2010年世界杯上乌拉圭闯入4强，上届则止步16强，两届均能小组出线，具备较强的小组晋级能力。

乌拉圭在A组中豪取全胜轻松出线，球队攻防两端发挥都较为出色，但A组成色并不足，在淘汰赛面对更强大的对手，球队攻防两端的表现值得关注。

乌拉圭23人大名单：

门将：穆斯莱拉(加拉塔萨雷)、马丁-席尔瓦(瓦斯科达迦马)、坎帕尼亚(独立);

后卫：戈丁(马德里竞技)、科茨(葡萄牙体育)、吉梅内斯(马德里竞技)、佩雷拉(波尔图)、加斯顿-席尔瓦(独立)、卡塞雷斯(拉齐奥)、巴雷拉(佩纳罗尔);

中场：南德斯(博卡青年)、托雷拉(桑普多利亚)、贝西诺(国际米兰)、本坦库尔(尤文图斯)、卡洛斯-桑切斯(蒙特雷)、克里斯蒂安-罗德里格斯(佩纳罗尔)、拉克索尔特(热那亚)、德阿拉斯卡埃塔(克鲁塞罗)、乌雷塔维斯卡亚(蒙特雷);

前锋：戈麦斯(塞尔塔)、斯图亚尼(赫罗纳)、卡瓦尼(巴黎圣日耳曼)、苏亚雷斯(巴塞罗那)。

法国队群星闪耀，锋线上有马竞锋神格里兹曼，价值1.8亿的佩巴姆，价值1.2亿的登贝莱，曼联的新亨利马夏尔，还有转会切尔西的吉鲁，本耶德尔等一流锋线好手。中场也堪称世界一流，曼联超一流中场一亿身价的博格巴，英超赛季最佳球员防守最强悍的攻守俱佳中场坎特、还有尤文的中场大将马图伊迪。法国的双中卫组合也是最年轻、最具实力的。

巴萨的防守天王乌姆蒂蒂、皇马速度最快的中后卫头球能力超强的瓦拉内。可以说前、中、后都有世界顶级的球星。

总的来说，如果只看纸面实力不考虑经验战术等等，法国阵容实力说第一也不为过，特别是中前场可以用井喷来形容，整体下限极高，但法国队的主要上限由主教练德尚决定。只是主帅德尚能力欠佳，拥有如此豪华的阵容，法国在2016年本土举办的欧洲杯以及世界杯预选赛上表现糟糕，主帅无能，累及三军;二是缺乏灵魂，明星云集，缺乏精神领袖，博格巴这几年的表现令人失望。

法国FIFA排名第9位，获得过1次世界杯冠军，两次欧洲杯冠军和两次联合会杯冠军，属于欧洲传统强队之一。法国队的战术打法是拉丁派的代表，通过中场的强大控制力来实施进攻，边路突破和中路强攻相结合，威力巨大而且套路多变防不胜防。

小组赛由于对手实力普遍一般，法国基本只用了7成功力就已经小组头名出线，实力优势较为明显。

从小组赛表现来看，法国队没有太明显的弱点，三条线实力都十分强劲，但是球队进入状态较慢，略微懒散，前场的威力而没有发挥出来，若是发挥出来很难有球队可以抵抗。

世界杯法国队23人名单：

门将：洛里(热刺)，曼丹达(马赛)，阿雷奥拉(巴黎圣日耳曼);

后卫：瓦拉内(皇家马德里)，乌姆蒂蒂(巴塞罗那)，门迪(曼城)，金庞贝(巴黎圣日耳曼)，西迪贝(摩纳哥)，埃尔南德斯(马德里竞技)，拉米(马赛)，帕瓦尔(斯图加特);

中场：博格巴(曼联)，坎特(切尔西)，马图伊迪(尤文图斯)，托利索(拜仁慕尼黑)，恩宗齐(塞维利亚);

前锋：格列兹曼(马德里竞技)，吉鲁(切尔西)，姆巴佩(巴黎圣日耳曼)，登贝莱(巴塞罗那)，费基尔(里昂)，勒马尔(摩纳哥)，托万(马赛)。

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