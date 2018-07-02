2018世界杯瑞典vs瑞士哪只队伍胜率比较高？瑞典vs瑞士盘口预测

2018世界杯1/8对决赛瑞典vs瑞士，这场比赛很多球迷都在关注，那么瑞典vs瑞士到底谁会赢呢？下面请跟着91手游网小编来看看瑞典vs瑞士盘口预测吧！

瑞士vs瑞典历史战绩

瑞典队

世界杯参赛次数：11次

世界杯最好成绩：1958年世界杯亚军、1950年世界杯季军、1994年世界杯季军

世界杯参赛时间：1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、1994、2002、2006

FIFA排名：18

2017年11月13日，瑞典国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第12次参赛。

瑞士队

2006年世界杯，瑞士打入十六强，并且创造了单届世界杯0失球的记录;

2014年世界杯，瑞士打入十六强;

2016年欧锦赛，小组赛首轮，瑞士1-0击败阿尔巴尼亚。八分之一决赛中，瑞士1-1战平波兰，但点球大战被淘汰;

2018年世界杯预选赛中，瑞士2-0击败葡萄牙取得开门红，并且获得五连胜。最新FIFA排名瑞士高居第5位。

世界杯参赛次数：8次

世界杯最好成绩：1934、1938、1954年进入8强

世界杯参赛时间：1934、1938、1954、1962、1966、1994、2006、2010、2014

FIFA排名：8

2017年11月12日，瑞士国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格。

瑞典阵容打法：

瑞典主帅安德松将这支缺少巨星坐镇的球队捏合成了一个整体，将这支瑞典队粗糙的一面磨合的更加光滑细腻。虽然没有豪门执教经历以及显赫的执教战功，但安德松能够将瑞典队重新带回世界杯16强，这充分说明了其依然拥有不俗的能力。安德松在球队阵型和战术方面基本没有大的变化。

在缺少了伊布这样的大中锋后，安德松以推进力更强以及速度更快的高效防守反击为主，同时凭借福斯贝里等人的突破能力完成对对手的杀伤。瑞典队目前的实力，杀入8强不是一件容易的事，但对于这支青年军而言，能够再一次创造奇迹，已经是一个不小的进步，球队的目光依然放在未来。

瑞典核心介绍：

在伊布拉希莫维奇以及伊萨克松等老将退出国家队后，缺少顶级球星坐镇的瑞典队反而更加团结。目前，莱比锡红牛队的中场核心福斯贝里以及俄超克拉斯诺达尔队的格兰奎斯特是这支瑞典队的领军人物。福斯贝里的突破能力和创造力都是瑞典队不可或缺的，福斯贝里也将是埋伏在瑞典锋线双子星托伊沃宁以及贝里身后又一个致命杀伤武器。

瑞士战术打法：

瑞士队攻强守弱，早在预选赛阶段体现出来，由于进攻端缺乏稳定性，球队甚至落后葡萄牙多达12个净胜球，从球队的进球分布来看，进球最多的只是塞洛维奇，为球队打入4球，其余位置上的球员皆有零星贡献。

瑞士队如果想要提高世界杯的成绩，必须要在进攻端有所突破，尤其是有瑞士梅西之外的沙奇里，将会成为瑞士进攻的重要发起点。两年前的欧洲杯赛场上，沙奇里打入技惊四座的倒钩射门，久久难以忘怀。如今，沙奇里的个人能力依然是瑞士队攻坚的利器，无论是速度、盘带、边路突破以及中路的突破，沙奇里都会是敌人难以防守的梦靥。

瑞士队另一核心当属来自阿森纳中场的扎卡，扎卡成名已久，曾经率领瑞士U17夺得世青赛冠军。强硬的防守让扎卡成为对手不想突破的针对点，不过扎卡更加擅长用传球串联、组织中场的攻防。令人担心的是，扎卡过于积极的防守态度，往往会招致对手不满，吃牌成为了家常便饭，这或许会成为对手针对的点。

瑞士队的防线一老一新，非常均衡。老的指的是来自尤文图斯后防核心利希施泰纳，来到34岁的利希施泰纳依然是场上的防守核心，并且在尤文的防守体系中长年磨练，必然会给瑞士国家队带来更加的经验加成。新的是来自AC米兰的里卡多-罗德里格斯，罗格里格斯有着非常强的定位球能力，并且在AC米兰的传中能力得到展现，关键时刻也会要求罗格里格斯积极的插上助攻，帮助球队攻城拔寨。

瑞士预计首发：

比分预测

小编认为双方实力不相上下。预计比分：瑞典1:1瑞士(瑞士点球大战胜出)

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