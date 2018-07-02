伊涅斯塔退国家队是真的吗 伊涅斯塔退国家队原因是什么

就在昨晚的比赛中西班牙输了，伊涅斯塔决定从西班牙队退役是怎么回事呢？具体原因是什么呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

这是自2010年以来，伊涅斯塔第一次坐上替补席。下半场登场的他，仍然为西班牙队创造了不少机会。中新社记者 富田 摄

中新网北京7月2日电 当阿斯帕斯走向点球点，伊涅斯塔转过身去背对着球门。片刻之后，卢日尼基体育场爆发出震耳欲聋的欢呼声。这一刻伊涅斯塔知道，属于他的世界杯和国家队征程，都已经告一段落。

在顺利通过小组赛的考验后，西班牙凭借B组第一的身份被分到下班区。拿到这个签位的西班牙人甚至被认为“预定了一张半决赛门票”，在卫冕冠军德国队小组赛翻车，C罗领军的葡萄牙和梅西领衔的阿根廷队1/8决赛出局之后，西班牙被认为是新的夺冠大热门。

面对东道主俄罗斯的1/8决赛，主教练耶罗没有安排34岁的伊涅斯塔首发登场，或许他认为“好钢要用在刀刃上”，老将宝贵的体能应该用在最关键时刻。比赛开始后，俄罗斯人凭借顽强的整体防守让西班牙的传控战术无计可施，即便通过一个误打误撞的进球暂时领先，很快东道主又凭借点球扳平比分。

随着局面愈发胶着，第67分钟耶罗终于打出了手上的这张王牌。领命登场的伊涅斯塔拿出全力，在他的帮助下西班牙队的进攻有了些许起色。但顽强的对手和不佳的运气都成为绊倒西班牙队的一根根绳索。

西班牙队科克罚失点球。 中新社记者 富田 摄

第85分钟，已经不小的“小白”在前场觅得良机，他禁区前沿一脚远射之门球门死角，但俄罗斯门将阿金费耶夫似乎“雅欣附体”，倒地将球扑出后又挡出了阿斯帕斯的补射。其实到补时阶段他们也都有机会，第109分钟罗德里格一脚射门再次被阿金费耶夫化解，随后的补射又被防守队员挡出。最终比赛无奈来到残酷的点球大战。

“老白”还是最让人放心的那个。首先出场的伊涅斯塔顶住巨大压力，稳稳将球罚进，为西班牙队先拔头筹，不过他的队友科克随后罚丢，而俄罗斯队员则在全场观众的加油助威声中超水平发挥，一球未失。关键的第5回合来临，阿斯帕斯走向点球点，电视转播镜头却对准了他身后的伊涅斯塔——

或许是承载了太多压力，34岁的伊涅斯塔转过身去，眼睛看向球队对面。不过在阿斯帕斯罚球前的一颗，他还是转过身来，但仍然无力扭转命运的安排。阿斯帕斯主罚的皮球被已经飞身扑救的阿金费耶夫脚碰了一下飞出，西班牙队的俄罗斯世界杯之旅就此止步。

“这是我代表西班牙队参加的最后一场比赛，”伊涅斯塔赛后接受采访时说，“一段美妙的征程结束了，有时候结局不尽如人意。”

西班牙始终难以再次攻破东道主城门。中新社记者 富田 摄

自从2007年2月7日在与英格兰的比赛中打入处子球，伊涅斯塔在他代表西班牙国家队出场的131次比赛中一共打入13粒进球、27次助攻。他职业生涯最高光的时刻，莫过于2010年南非世界杯决赛与荷兰的比赛中，在加时赛中凭借一粒精彩的进球绝杀对手，帮助斗牛士首次举起大力神杯。而在2008年和2012年欧锦赛中西班牙队两夺冠军，伊涅斯塔也是不可或缺的肱股之臣。

伊涅斯塔在西甲豪门巴塞罗那俱乐部效力了22年，一共帮助球队获得了32个冠军头衔。其中包括9座西甲联赛冠军奖杯、4座欧冠冠军奖杯和3座世俱杯冠军奖杯。2018年5月21日巴萨与皇家社会的比赛第82分钟，最后一次代表巴萨征战绿茵场的伊涅斯塔被换下，全场球迷起立向他鼓掌致敬。他与队友、教练一一拥抱告别，洒下了不舍的热泪。

两天之后，日本J联赛球队神户胜利船俱乐部宣布伊涅斯塔加盟。西班牙和巴塞罗那的传奇“老白”将在遥远的东方赛场，继续他职业生涯的暮年时光。