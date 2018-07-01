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明日之子2什么时候播出？明日之子2每周更新时间介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 17:46:23| 编辑：嚯冰阔落

明日之子2什么时候播出？第二季明日之子已经于这周六晚上线，第一集就很浓的火药味，下面和小编一起来了解下明日之子2每周更新时间介绍吧!

明日之子2每周几更新明日之子2每周六晚八点更新，在腾讯视频就可以收看。

。据介绍，《明日之子》第二季将沿用第一季中盛世美颜、盛世独秀、盛世魔音三大赛道、星推官和九大厂牌等原创模式，赛制与玩法将有创新升级。而对观众来说最关心的新一季星推官阵容，更是随着定档引爆社交媒体，已经众说纷纭，大家的期待可见一斑。

明日之子2每周几更新 明日之子2什么时候更新

明日之子节目介绍《明日之子》第二季将沿用第一季中盛世美颜、盛世独秀、盛世魔音三大赛道、星推官和九大厂牌等原创模式，赛制与玩法将有创新升级。而对观众来说最关心的新一季星推官阵容，更是随着定档引爆社交媒体，已经众说纷纭，大家的期待可见一斑。

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《明日之子》第二季将会用新的面孔、新的音乐、新的模式、新的故事深入到偶像文化的每一个角落。“我们的使命是为世人发掘未被发现的天才，让不同的价值观在这里热情的碰撞，让每一个平凡而独特的个体在舞台上闪闪发光。”

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《明日之子》第二季将于2018年重磅来袭。节目将全面升级，舞美、模式等都将发生改变，而杨幂将继续担任导师。受到节目组官方委托，校园星工场&药音乐作为指定合作单位，正在全球范围内开展前期选手招募活动。最大的在线视频媒体平台+最专业的偶像内容制作团队+最庞大的校园人才库，强强联手，打造全民最强综艺赛事，助力新时代校园才子，踏上逐梦新征程。

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