明日之子2赛制和第一季有不同吗？明日之子李宇春战队名单一览

明日之子2赛制和第一季有不同吗？明日之子第二季开播，因为李宇春要炸毁这个艳俗赛道的宣言，这场比赛也变得备受关注起来，明日之子李宇春战队名单一览

周五晚上，综艺明日之子第二季开播，这个靠杨幂带出来的节目，第一季也就出了一个毛不易，其他学员反响都很一般，第二季播出，和第一季的赛制又有哪些不同呢?

首选就是星推官，没有了薛之谦，主持人也换成了何炅老师。

导师们的职能也有了响应了调整，华晨宇为盛世魔音赛道星推官、吴青峰为盛世独秀赛道星推官、李宇春担任盛世美颜赛道星推官，也难怪李宇春一出场就说对这个赛道名字不满意，确实跟春春充满了违和感，于是李宇春霸气表示，要撕掉颜值这个“艳俗”的标签，炸裂舞台。

而杨幂的角色比较特殊，她不再担任三大赛道的星推官，而是“厂牌星推荐”，真是难为起这些名字的工作人员了，厂牌就是厂牌，还变成形容词了，什么厂牌级别的啥啥啥，其实说白了就是杨幂先挑出四个能力较强的，可以有特权踢馆这个意思。

本次赛制的规则是，如果9个位子都满了，后面如果遇到合适的选手，星推官可以将前面已经进入的选手替换下来。而且取消了第一季中的待定系，不行就直接淘汰。

明日之子李宇春战队成员都有谁

第一期主要围绕李宇春的盛世美颜赛道，一次决出9个晋级名额。盛世美颜赛道共有27人报名，但只有9个晋级座位，竞争还是相当激励，从选手来看算是偶像、rapper、舞者、民谣、流行等等的大杂烩，最终名单出炉，分别是：

邓泽明、翟潇闻、Young gee 、Odyssey、郭震、邱虹凯、斯外戈、孙泽源和尹清。

丘虹凯

东北大男孩，毛毛师弟，一首天空之城，干净的气质，干净的声音。李宇春很喜欢，最终晋级。

尹清

白天学生，下午架子鼓老师，晚上酒吧鼓手，让人听着舒服好听的声音吸引全场的注意力，甚至被何老师鼓动吴青峰抢人，好在春春也很喜欢，被收入囊中。

孙泽源

戴景耀的好友孙泽源看上去其实没有戴戴亮眼，但歌声确实不错

young Gee

还有那位young Gee，我还以为街舞的养鸡又来了，这位兄弟有点好像啊，有点像脸肿了但五官又缩小了的黄子韬，也想走接地气的风格，但是完全没有我们滔滔自然，不知道能往后走多久。

还有一位很有看点的是Odyssey组合，5位成员，其中一位是二次元小哥哥形象，目前还没有真人分身和声音，带来的是海草舞的兄弟海带舞，《飘飘布》。非常阳光有活力的表演，成功赢得了通关球。

斯外戈 郭震

最后的一个席位的battle，来自于郭震和斯外戈，两个小哥哥是玩的非常好的室友，斯外戈同时也是大幂幂选出来的厂牌选手，现在已经有700多万的粉丝了。

抖音700万粉丝网红，吸粉无数，备受期待，与室友郭震pk，一首bang bang，独特的音色果然是十分吸引人的。最终和室友双双晋级。

翟潇闻

19岁小奶狗却自称大狼狗，奶凶奶凶，希望在比赛中充实自己，找到音乐的态度。声音干净清澈，最终被李宇春收入旗下。

王炫铭

一开始第三个晋级最后被淘汰的王炫铭，这位选手内心戏也很丰富，满脸不服，小白眼咔咔翻。不过最后被淘汰时候还挺真诚的，说出“真的不要了吗”的时候，还真是挺受打击的。

黄翔麒

一名rapper，主要是英文说唱，现在在洛杉矶一所私立的服装产业学校学习时装产业商业学。希望把自己的说唱理念展示给中国说唱圈。最终引得花花抢夺。

戴景耀

人气选手，刚上场时引起全场欢呼，参加过星动亚洲，实力受到大家肯定，重新定义自己，想要在舞台发光一次。一首宠爱可能是没选到适合自己风格，被遗憾淘汰。

曾纲杰

紧张男孩，虽然一直说不紧张，但抖动的声音暴露了他，但很可惜可能还差点什么东西，遗憾淘汰。