我家那小子好看吗？我家那小子播出时间介绍

我家那小子好看吗？我家那小子明星嘉宾都是谁？湖南卫视全新的节目即将播出，主打单身男明星日常生活的综艺我家那小子就要跟大家见面了。

我家那小子是什么综艺是湖南卫视的全新的一档综艺，主要是讲述单身男明星的日常生活，和自己母亲发生的一些列故事。

湖南卫视观察生活类综艺节目《我家那小子》。节目主要内容：讲述单身男艺人的日常生活，通过妈妈观看儿子独居生活的视频，了解平时自己不知道的儿子的独居生活状态，原本没有生活或者不会生活的四位独居儿子开始去体验生活、学习生活、挑战生活，最后创造美好生活。

嘉宾阵容：黄子韬(暂定)、黄轩(暂定)、张翰、钱枫、武艺

我家那小子什么时候播2018年7月7日

这档节目据说是韩国《我家的熊孩子》的中国版，那样的话按照韩国原版，这些男明星的妈妈也要一起参加节目。不过，湖南卫视可能要创新形式，很有可能邀请很多在影视剧经常扮演妈妈角色的老戏骨组成“妈妈团”，比如：张凯丽、刘莉莉、王丽云、奚美娟等等，这样的话就好看了。

从早期的《花儿与少年》初试水，到《向往的生活》取得的热烈反响，再到推出《中餐厅》、《亲爱的客栈》，湖南卫视以慢综艺系列在综艺市场激烈的竞争中闯出了一条路，呼吁大众放慢节奏回归生活的本质。这一次湖南卫视全新综艺《我家那小子》再度创新，探究明星独居生活的背后的秘密，并且定档播出在7月7日湖南卫视晚22:00档。四位男明星的独居生活即将曝光，在“生活”越来越被大众所重视的当下，明星的独居生活又将带来怎样不同的火花?节目引起了众多网友对节目的好奇。

据了解也将会由四位独居男明星上节目，而湖南卫视这档全新节目会以怎样的方式诠释当代都市人的“好好生活”?这样一种跨代观察的方式又将带领观众看到明星身上怎样的新鲜火花?7月7日起每周六晚十点，《我家那小子》即将开启都市群像观察新体验。