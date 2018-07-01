中餐厅第二季播出时间介绍 中餐厅第二季嘉宾名单一览

中餐厅第二季嘉宾都有谁？中餐厅第二季播出时间是什么时候？最近综艺节目是越来越多了，有多种选择。中餐厅第二季也将播出，这次的拍摄地去到了法国小镇

中餐厅第二季什么时候播中餐厅第一季班底赵薇黄晓明张亮，在第一季的节目中收获了大批的粉丝。第二季中餐厅拍摄地也换到了法国，节目最近也将会播出。

节目于2018年7月13日在湖南卫视播出。《中餐厅第二季》是一档由湖南卫视推出的美食综艺节目。

《中餐厅》导演刘利辉则在推介中表示，作为连续11期蝉联收视冠军的《中餐厅》，第二季将在核心价值、核心亮点上坚持节目自身特色。在此基础上，2018年节目的变化则令人期待。包括新的强大明星阵容、新的拍摄地、增设的飞行嘉宾和新的音乐和后期元素，将助力《中餐厅》第二季成为2018年最好看的慢综艺之一。

中餐厅第二季嘉宾名单节目邀请了赵薇、舒淇、苏有朋、王俊凯、白举纲五位各具特色的嘉宾，远赴浪漫的法国科尔马小镇开启全新的餐厅经营之旅。

王俊凯

中国内地流行乐男歌手、演员、tfboys队长

代表作：青春修炼手册、超少年密码、长城、解忧杂货店、我们的少年时代、天坑鹰猎、高能少年团第一季、高能少年团第二季、圆梦一代、冷暖、我们的时光等。

赵薇

华语影视女演员、歌手、导演

代表作：还珠格格、情深深雨濛濛、亲爱的、花木兰、情人结、画皮、少林足球、致我们终将逝去的青春、虎妈猫爸、京华烟云、横冲直撞好莱坞、港囧、三人行、没有别的爱等。

苏有朋

中国台湾男演员、歌手、导演、制片人

代表作：还珠格格、倚天屠龙记、风声、康定情歌、献身、左耳、非缘勿扰、无敌县令、杨门虎将、最佳嫌疑人、甜蜜杀机、热爱、将计就计、刁蛮公主、我的好心情、一路顺风、勇气等。

中餐厅节目特色《中餐厅》第二季全新升级，在2017年节目的基础上开设全新模式，增加节目趣味看点。拍摄地选择法国科尔马开启，更承载东方美食与西方美食碰撞交流的要义。中法两国友谊源远流长，此次湖南卫视以《中餐厅》节目为文化载体，彰显了主流媒体平台对世界文化交流推动的责任和行动力。法国科尔马小镇，正在中国的节目中，用独特的呈现方式向世人展开神秘浪漫的面纱。

2018年6月3日，有网友爆出在法国偶遇《中餐厅》第二季首日营业的路透照。路透照中可获悉常驻嘉宾名单已锁定赵薇、苏有朋、舒淇、王俊凯和白举纲。

赵薇、舒淇身穿白T，系米色围裙招待上门的客人;苏有朋也是忙里忙外满脸笑意;白举纲据悉成为了首日的大厨;王俊凯身穿蓝色衬衫系着围裙为顾客上菜，还亲切的伏案与顾客交流，这是什么玛丽苏剧情。网友还路透菜单，据悉赵薇做了面包屑炒虾和姜汁鸡，舒淇做了清蒸鳕鱼，还获得了非常高的评价。