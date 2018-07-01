黄渤电影一出好戏好看吗？黄渤电影一出好戏剧情讲了什么？黄渤在参演很多次电影后，自己也决定开始拍电影了。一出好戏剧情简介。

50亿影帝黄渤也开始自己当导演导电影了，黄渤导演处女作一出好戏已经杀青完毕，首次尝试做导演的黄渤表示特别的开心。

该片于2018年8月10日在中国上映。

《一出好戏》由黄渤执导，黄渤、王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演。

该片讲述了一群人意外流落荒岛而展开，众人置身荒岛野树，共同面对未知的全新旅程。

一出好戏剧情简介马进(黄渤饰)欠下债务，与远房表弟小兴(张艺兴饰)在底层社会摸爬滚打，习惯性的买彩票，企图一夜爆富，并迎娶自己的同事姗姗(舒淇饰)。一日，公司全体员工出海团建，途中，马进收到了彩票中头奖的信息，六千万!就在马进狂喜自己翻身的日子终于到来之际，一场突如其来的滔天巨浪打破了一切。苏醒过来的众人发现身处荒岛，丧失了一切与外界的联系。在封闭小岛的背景下，失去规则、失去阶级、失去财富的他们呈现出人性百态的浮世绘。

早期宣传

2018年4月19日，发布定档海报与短片，并宣布正式定档;5月11日，电影《一出好戏》公布了欢迎光临版预告;5月30日，片方发布“又一出好戏”幕后真人秀先导预告，创新使用真人秀的方式生动地展现电影《一出好戏》的幕后创作。

其中有一张海报，看似普通，其实内藏玄机。黄渤与舒淇手牵手，好似情侣;舒淇一拳打在旁边的王迅，似乎有某种纠葛;张艺兴躺在树上，悠然自得;王宝强背靠大树，貌似有心事等等，每个人物形象都很鲜明，都有自己的故事。让我们充满好奇与期待