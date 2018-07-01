芸汐传第二部什么时候播出？芸汐传第二部播出时间及剧情介绍

芸汐传第二部什么时候播出？芸汐传是由鞠婧祎，张哲瀚、米热主演的古装网剧目前在爱奇艺平台播出，下面一起了解一下芸汐传第二部播出时间及剧情介绍吧!

芸汐传有没有第二部就目前的结局来看，应该是有第二部的意向，具体拍摄计划暂时未知。《芸汐传》的结局并不能算很完美，因此很多网友好奇到底有没有第二部。有网友表示结局还带复活的，这应该就是为第二部埋伏笔了。《芸汐传》结局扑朔迷离，期待是真的韩芸汐只是因为失忆忘记一切，坐等第二部。

芸汐传第二部什么时候播出目前还不清楚。网剧《芸汐传》2018年6月25日在爱奇艺播出，该剧改编自芥沫的长篇小说《天才小毒妃》，讲述了太医之女韩芸汐在经历了种种磨难后依旧保持积极乐观心态，并与秦王龙非夜产生了错综复杂情感的故事。

爱奇艺独家上线的轻古风青春古装偶像剧《芸汐传》，则巧妙的规避了一系列束缚和枷锁，该剧以轻松干净的女性励志题材，匹以年轻受众格外青睐的“甜宠”剧情，走出了一条独特的差异化道路，为古装市场带来了一股清新之风。截止当前，该剧网播量达2.06亿，微博相关阅读数量2.4亿。

芸汐传剧情介绍

天下有云空大陆屹立于世界中央，由秦熙统治，后奸佞谋权篡位，天下大乱，云空分裂为天宁、西邱、北厉三国。天宁国皇帝天徽帝险诈多疑，为巩固皇位将相貌丑陋的太医之女韩芸汐赐嫁于秦王龙非夜。 韩芸汐面生毒疮却善良聪颖，不仅医学基础深厚，更因母亲天心夫人留下的神秘手镯而习得一手精妙毒术。大婚当日，韩芸汐顶着各方压力自踢轿门嫁入秦王府，凭着自己的技艺与聪慧救治穆清武与天宁太子、破解了北厉内奸案和三姨娘药铺案，与顾七少成为莫逆之交，更赢得了秦王龙非夜的刮目相看，二人携手闯天坑找毒兽，解救陷于毒瘟疫的百姓，感情日渐升温。然而随着韩芸汐身世暴露、毒蛊人大军现世，龙非夜与韩芸汐的感情遭遇考验，面对生死抉择，二人该何去何从……