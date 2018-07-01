明日之子邱虹凯是谁？明日之子邱虹凯个人资料详细介绍

明日之子邱虹凯是谁？明日之子第一期就出现不少唱功了得的选手，邱虹凯一首《天空之城》获得李宇春的高度赞扬，明日之子邱虹凯个人资料详细介绍

明日之子邱虹凯是谁邱虹凯参加明日之子是毛不易推荐的，据说是毛不易的师弟，今年21岁，邱虹凯长相清秀帅气，简单的白衬衫，黑色西装裤和白色板鞋被李宇春评价“不是这个时代的人”，邱虹凯身上确实是有种独特的气质。当李宇春问邱虹凯为什么来到节目中的时候，邱虹凯说道，想给自己在音乐道路上一个机会，想尝试一下，邱虹凯现在是在校的大学生。

邱虹凯想证明自己可以在音乐的道路上走下去，李宇春很喜欢邱虹凯的声音，不过，小编看起来邱虹凯感觉是一个很有故事的人，毕竟从内而外，散发的是不一样的精彩，主要是邱虹凯很真诚，很走心，最主要的是很诚实，邱虹凯在节目中也是备受导师们的好评，期待接下来邱虹凯的表演。

明日之子第二季里的选手邱虹凯，把《天空之城》唱的好戳心，连春春都打动了，李宇春动情点评“我很喜欢，你带给我的感动是手都不知道放在哪里好”果然优秀的人在哪里都会发光的，何老师说他还是毛不易的师弟，不知道在明日之子第二季能不能像毛老师一样走到最后。在明日之子第二季中一直很冷静的李宇春，终于在遇见邱虹凯的时候动情了，春春有多喜欢他呢?

邱虹凯是唯一一个，李宇春给通关球没有问另外两个星推官意见的选手，说他的衬衫，西裤，白球鞋，唱歌紧张的手不知道往哪放的样子，春春都很喜欢，可能真的是遇到了戳自己点的选手，先给邱虹凯加个油，被毛不易推荐来参加节目，后面别让春春和大家失望啊。

邱虹凯个人资料身高年龄微博介绍邱虹凯，中国内地男艺人，1997年1月6日出生于黑龙江省大庆市，他身高185cm，体重67kg，是一位摩羯座的男生，他的明日自白是：我不想迎合任何人，音乐就应该简单纯粹，真诚感人而又充满力量，代表作：综艺《明日之子2》。

不迎合喜好，音乐就应该简单纯粹、真诚感人、充满力量!我是邱虹凯，带领冲撞正流行，无需过多词藻加持，一个眼神就可以诉说他的简单与真诚，这位纯粹的邱虹凯小哥哥@邱虹凯丶 强烈安利给大家!

明日自白：我不想迎合任何人，音乐就应该简单纯粹、真诚感人而又充满力量。用歌声讲出温暖故事，他要做的就是不让你失望!歌声悠扬如清晨的樟树叶的邱虹凯，会是记忆中那个让你心动的白衣少年吗?

笑容迷人，歌声动人，东北大男孩邱虹凯简直是少女暗恋的隔壁班学长本人!

粉丝后援：那个还不太丑的男孩换了新装，2018《明日之子》人气选手是你一直努力的结果，也相信你还是快乐的你!用歌声征服我们，用歌声开创未来，一直爱你!