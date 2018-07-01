邓超下跪感谢是怎么回事？邓超为什么下跪谢工作人员？奔跑吧收官大战邓超下跪感谢工作人员引发网友热议，一直以来邓超作为跑男团队队长对于众人都很贴心照顾，下跪此举确实令人意想不到。

邓超下跪感谢是炒作吗不是炒作，就当时的场景而言，邓超下跪之举有真心想感谢的意味，只不过跑男成员没有理解到此举然后以为邓超是在搞怪，加上背景音乐太逗趣所以整体气氛就很活泼，没有想象的感人。6月29日播出的奔跑吧收官大战之中，节目组幕后英雄纷纷现身。令人意外的是，邓超在节目中向现身的工作人员下跪，直呼：“你们辛苦了，我在节目中没有关心到你们。”

此举一出，在场所有人员都震惊了，不仅是跑男成员，就连工作人员都吓得纷纷跪下。随后在李晨和大勋的拉扯下才站起来，不管怎么说，炒作的成分完全不存在，跑男剧组前前后后大家合作了这么多期，论炒作的话，就真的太伤感情了。

但是，网上很多网友不理解邓超此举，纷纷恶意相对：“发现邓超戏太多，真心没意思”“太假了吧，真是越来越作了”“尬死我了 有什么好跪的 神经”。但是仔细看回放的话，邓超下跪之前，表情严肃，满脸真诚，完全不像是炒作的样子，作为跑男的队长，邓超从未缺席任何一期节目，且每次都贴心照顾所有成员，真正的是跑男的大哥，键盘侠们收起你们的恶意吧!

不管怎么说，这也算是跑男这一季的收官了，在节目的最后，邓超感谢一下工作人员，其实是情理之中的事情。男儿膝下有黄金没错，但是大家也没有必要过分解读这个动作了，对于话剧演员来说，谢幕伏地跪谢观众，是常有的事，行话叫“来个大的”，作为队长，作为半个制作组的人，幕后人员的付出，他比谁都清楚，真心诚意的感谢，是对所有工作人员最大的感谢。

跑男六季以来，邓超认真的完全每一次的节目，当众下跪感谢工作人员，走心之举却受到各种恶意相对，真的是没有必要了。不管怎么说，跑男也算是给大家带来了无限的欢乐，放宽心，一起期待下一季吧!